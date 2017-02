Mel Gibson a prezentat o fotografie cu cel de-al 9-lea copil al său

Sursa: www.agerpres.ro Foto: daily mail 28.02.2017 20:08

Actorul Mel Gibson a dezvăluit, la ceremonia de decernare a premiilor Oscar, desfăşurată duminică seara la Los Angeles, fotografia celui de-al nouălea copil al său, Lard Gerard, informează madame.lefigaro.fr.



Gala Oscarurilor a fost primul eveniment la care Mel Gibson şi logodnica sa Rosalind Ross au ieşit împreună după naşterea primului lor copil. Micul băieţel, în vârstă de doar cinci săptămâni, pare în fotografie gata să păşească pe covorul roşu: el poartă un costum cu papion, la fel ca tatăl său.



Intervievat de Daily Mail, actorul din Braveheart (Inimă neînfricată) a arătat pe telefonul mobil o fotografie a micuţului: în costum negru şi papion roşu, un pic demodat. "Poartă frac", s-a entuziasmat mândru Mel Gibson. Un lucru este sigur: tată pentru a noua oară, actorul este încă în al nouălea cer. "Este genial, creşte, mănâncă ca un porcuşor, totul este bine. Zâmbeşte, chiar!", a povestit vedeta, care mai are opt copii din relaţii anterioare.



În schimb, Lard Gerard este primul copil al lui Rosalind Ross, în vârstă de 26 ani, care, la doar cinci săptămâni după naştere, a radiat pe covorul roşu într-o rochie bleu. "Da, numai cinci săptămâni ... s-a amuzat Mel Gibson, şi uitaţi-vă cât este de frumoasă! Eu sunt cel care are vergeturi!".



Actorul a început relaţia cu Rosalind după despărţirea în aprilie 2010 de cântăreaţa şi pianista rusă Oksana Grigorieva, cu care are o fiică, născută în 2009. Cei doi s-au despărţit după un scandal în care actorul a fost acuzat de violenţă conjugală. Au fost dezvăluite înregistrări telefonice scandaloase în care Gibson o agresa verbal pe Oksana şi recunoştea că ar fi lovit-o în timp ce aceasta îşi ţinea copilul în braţe.



În pofida problemelor din trecut, o sursă apropiată noului cuplu a declarat revistei că "Mel şi Rose sunt entuziasmaţi de venirea bebeluşului". Mel Gibson mai are şapte copii cu fosta sa soţie Robyn Moore, dintre care cel mai mic are 17 ani.