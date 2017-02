OSCAR 2017 // Jimmy Kimmel dă tonul criticilor la adresa lui Donald Trump, dar nu-i cruţă nici pe actori

VIDEO

Prezentatorul galei Oscarurilor din acest an, Jimmy Kimmel, a început ceremonia cu un discurs cu aluzii politice clare şi a profitat de moment pentru a obţine aplauze în picioare pentru Meryl Streep, despre care Donald Trump a spus recent că este o actriţă "supraevaluată", relatează AFP şi Reuters."Această emisiune este privită în peste 225 de ţări din lume care în prezent ne detestă", a spus prezentatorul, aluzie la politica antiimigraţie a preşedintelui Donald Trump.Iranianul Asghar Farhadi, regizorul "The Salesman", o coproducţie franco-iraniană aflată în cursa pentru cel mai bun film străin, boicotează ceremonia pentru a protesta împotriva decretului lui Trump privind interdicţia de călătorie pentru şapte ţări predominant musulmane, printre care şi a sa.Jimmy Kimmel a încurajat spectatorii la unitate în contextul climatului politic actual tensionat. "Dacă toată lumea ar putea să-şi ia un minut pentru a suna o persoană cu care este în dezacord, cineva pe care apreciaţi pentru a avea o conversaţie pozitivă şi respectuoasă, (...) îi vom readuce Americii grandoarea"'Într-o altă aluzie la locatarul de la Casa Albă, foarte pornit pe presă, gazda ceremoniei a mai spus: "Nu avem nicio toleranţă pentru ştirile false. Bronzul fals îl adorăm, dar nu şi ştirile false".Referitor la Isabelle Huppert, una dintre favoritele la statueta pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Elle", el a glumit: "Nu v-am văzut filmul, dar l-am adorat. Suntem fericiţi că agenţia de securitate naţională v-a lăsat să intraţi."El a glumit şi pe seama lui Matt Damon, căruia i-a mulţumit că a ales să nu joace în "Manchester by the Sea", nominalizat la mai multe Oscaruri, şi că a ales în schimb producţia "The Great Wall", care a avut încasări sub aşteptări.Meryl Streep, în vârstă de 67 de ani, a avut parte de aplauze în picioare din partea audienţei la Oscar, când Kimmel a reamintit că Trump a numit-o pe actriţă "supraevalută", după ce l-a criticat la ceremonia decernare a Globurilor de Aur din ianuarie."Meryl Streep a apărut în peste 50 de filme în cursul carierei lipsite de strălucire", a glumit Kimmel, în timp ce tripla câştigătoare a premiului Oscar râdea pe scaunul ei.