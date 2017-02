Gafă de proporţii la Oscar: „Moonlight" câştigă premiul pentru cel mai bun film, după ce iniţial „La La Land” a fost anunţat câştigător

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 27.02.2017 07:50

Producţia "Moonlight", regizată de Barry Jenkins, a câştigat, duminică seară, la Los Angeles, premiul pentru cel mai bun film în cadrul celei de a 89-a ediţii a premiilor Academiei americane de film.



Iniţial, Warren Beatty, cel care a decernat trofeul, a anunţat în mod eronat că "La La Land" a câştigat acest premiu. La categoria regină a Oscarurilor au mai fost nominalizate producţiile "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion", "Manchester by the Sea" şi "La la Land".



În cadrul unei gafe de proporţii pentru rigorile de organizare a unei gale Oscar, prezentatorii premiului la categoria cel mai bun film, Warren Beatty şi Faye Dunaway, au anunţat drept câştigător filmul "La La Land" în locul producţiei "Moonlight".



Confuzia a fost generalizată, membrii echipei "La La Land" urcând pe scenă pentru a sărbători cel mai important premiu al serii, dar au fost opriţi de organizatori care au prezentat publicului plicul în care filmul câştigător era "Moonlight".



Vizibil încurcat, Warren Beatty a explicat că în momentul în care a urcat pe scenă a primit din greşeală plicul în care era anunţată Emma Stone drept câştigătoare la categoria cea mai bună actriţă cu rolul din "La La Land", fiind indus în eroare că acest musical este marele câştigător al categoriei cel mai bun film.



Categoria la care câştigase Emma Stone premiul Oscar a fost anunţată penultima, exact înainte de Oscarul pentru cel mai bun film.