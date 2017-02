Eurovision 2017: Opt candidaţi au ajuns în finala naţională; Astăzi urmează să fie ales reprezentantul RM

Sursa: jurnal.md Foto: eurovisionary.com 25.02.2017 11:02

Opt interpreţi şi formaţii ajuns în finala concursului Eurovision după ce aseară s-a desfăşurat semifinala naţională a concursului.



Astfel, astăzi urmează să fie ales reprezentantul Moldovei. Pentru acest titlul vor concura SunStroke Project, cu piesa „Hey Mamma”, Ethno Republic & Surorile Osoianu, cu piesa „Discover Moldova”, Diana Brescan, cu piesa „Breath”, Aurel Chirtoacă, cu piesa „Dor de mamă”, Marks & Stefanet, cu „Join us in the rain”.



În finală au ajuns şi Samir Loghin, cu piesa „Glow”, Valeria Paşa, cu „Freedom” şi Vozniuc feat Vio Grecu – „Don't lie”.



Reprezentantul Republicii Moldova va evolua la Eurovision în prima semifinală, pe 9 mai. Tot atunci, în scena de la Kiev vor evolua interpreţi din Muntenegru, Finlanda, Georgia, Portugalia, Belgia, Suedia, Albania, Azerbaidjan, Australia, Cipru şi alte ţări.