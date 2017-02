Actorul Patrick Stewart a anunţat că se retrage din franciza X-Men

Actorul britanic Patrick Stewart, interpretul profesorului Charles Xavier din franciza ”X-Men”, a anunţat vineri că a luat decizia de a se retrage din această serie cinematografică, informează New Musical Express.



Celebrul actor britanic a dezvăluit în ediţia de vineri a emisiunii ”Town Hall” a postului de radio SiriusXM că ”Logan”, un spin-off inspirat din franciza ”X-Men”, este pentru el ultimul film din această serie cinematografică de succes.



Patrick Stewart a rememorat momentul în care a vizionat acest film alături de actorul Hugh Jackman şi regizorul James Mangold, săptămâna trecută, la Berlin.



”Am fost atât de emoţionat, mult mai emoţionat decât atunci când l-am văzut prima dată. La un moment dat, Hugh s-a aplecat spre mine, m-a prins de o mână şi a ţinut-o între ale lui în ultimele două minute ale filmului. L-am văzut că şi-a şters o lacrimă şi mi-am dat seama că şi eu tocmai făcusem exact acelaşi lucru”, a dezvăluit starul britanic.



”Apoi, filmul s-a terminat... iar noi trebuia să urcăm pe scenă, dar nu înainte de încheierea genericului de final. Aşadar, am rămas pe scaune pentru o vreme şi, în timp ce stăteam în scaunul meu, mi-am dat seama că nu va exista niciodată o altă manieră mai bună, mai sensibilă, mai emoţionantă şi mai frumoasă de a spune la revedere personajului Charles Xavier decât aceea prezentată în acest film. I-am spus lui Hugh în aceeaşi seară: «Şi eu am terminat-o cu acest rol. Totul s-a încheiat»”, a adăugat Patrick Stewart.



Actorul australian Hugh Jackman, care joacă alături de Patrick Stewart în filmul ”Logan”, în care interpretează rolul principal - cel al mutantului Wolverine -, a confirmat în urmă cu câteva zile că nu va mai relua acest personaj în alte producţii cinematografice.



”Logan” a fost filmul din seria ”X-Men” în care Patrick Stewart a interpretat personajul Charles Xavier pentru a şaptea oară. Precedentul opus din această serie s-a intitulat ”X-Men: Days Of Future Past” şi a fost lansat pe marile ecrane în 2014.



Filmul ”Logan”, al treilea lungmetraj din seria ”Wolverine”, ce include peliculele ”X-Men Origins: Wolverine” (2009) şi ”The Wolverine” (2012), prezintă noile aventuri ale mutantului interpretat de actorul australian Hugh Jackman, Wolverine, care începe să îmbătrânească şi să îşi piardă puterile speciale.



Regizat de James Mangold, acest film îi mai are în distribuţie pe actorii Patrick Stewart şi Dafne Keen şi a fost proiectat în afara competiţiei oficiale de la Berlinala 2017, înainte de lansarea sa în cinematografe, pe 3 martie.



Patrick Stewart, născut pe 13 iulie 1940, l-a interpretat pe celebrul căpitan Jean-Luc Picard din serialul ”Star Trek - Generaţia următoare”. Alături de Ian McKellen, Patrick Stewart a jucat în filmele francizei ”X-Men”. Starul britanic a primit trei nominalizări la Globul de Aur pentru evoluţiile sale din producţiile de televiziune ”Moby Dick”, ”The Lion in Winter” şi ”Blunt Talk”.



În 2010, actorul britanic a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru servicii deosebite aduse artelor dramatice.