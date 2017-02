David Bowie a fost recompensat cu două trofee la gala BRIT Awards 2017

Cântăreţul David Bowie a fost marele câştigător al galei BRIT Awards 2017, organizată miercuri seară la Londra, unde legendarul artist, decedat în 2016, s-a impus la categoriile ”cel mai bun artist solo britanic” şi ”albumul britanic al anului”, informează Reuters.



David Bowie, supranumit ”cameleonul muzicii pop”, care a avut milioane de fani în lumea întreagă datorită muzicii sale inovatoare, şi-a lansat ultimul album, ”Blackstar”, de ziua lui de naştere, pe 8 ianuarie 2016, cu doar două zile înainte de a muri, pe 10 ianuarie, la vârsta de 69 de ani din cauza unui cancer.



La gala BRIT (British Record Industry Trust) Awards de miercuri seară, David Bowie a învins artişti precum interpretul grime Skepta, rapperul Kano şi cântăreţul Michael Kiwanuka, atât la categoria ”cel mai bun artist solo britanic”, cât şi la categoria ”albumul britanic al anului”.



”I-a sprijinit întotdeauna pe oamenii care credeau că erau puţin ciudaţi sau puţin excentrici, puţin diferiţi, şi a fost întotdeauna acolo pentru ei”, a declarat Duncan Jones, fiul lui David Bowie, care a urcat pe scenă pentru a primi trofeul BRIT aferent albumelor britanice. ”Acest premiu este pentru toţi ciudaţii şi pentru toţi oamenii care fac lucruri ciudate”, a adăugat el.



Organizată în sala O2 Arena din Londra, gala BRIT Awards reprezintă principalul eveniment din industria muzicală britanică. În show-ul de miercuri seară au susţinut recitaluri vedete internaţionale precum Katy Perry, Robbie Williams, Bruno Mars şi Ed Sheeran.



Cântăreaţa americană Katy Perry a interpretat piesa ”Chained to the Rhythm”, alături de un grup de dansatori care purtau pe capete machete reprezentând case albe.



Katy Perry, care a purtat o banderolă pe care scria ”Persist” atunci când a interpretat aceeaşi piesă la ediţia 2017 a galei premiilor Grammy, era însoţită pe scenă şi de două schelete uriaşe. Presa britanică şi telespectatorii care au comentat apoi prestaţia ei pe reţelele de socializare au spus că acele schelete erau îmbrăcate în ţinute vestimentare asemănătoare hainelor pe care le-au purtat preşedintele american Donald Trump şi prim-ministrul britanic Theresa May în ziua în care s-au întâlnit, recent, la Washington.



Cântăreţul George Michael, care a murit în luna decembrie, a fost la rândul său omagiat cu un cântec-tribut din repertoriul său, ”A Different Corner”, interpretat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Imagini cu George Michael au fost proiectate pe scenă, iar fragmentele cu starul britanic, filmat în timp ce vorbea şi interpreta această piesă, au fost suprapuse peste evoluţia liderului trupei Coldplay.



Adele a câştigat din nou



Între ceilalţi câştigători ai galei de miercuri s-au aflat grupul feminin Little Mix, care s-a impus la categoria ”cel mai bun single britanic” cu cântecul ”Shout Out to My Ex”. Cântăreaţa Emeli Sandé a câştigat trofeul categoriei ”cea mai bună artistă solo britanică”. La categoria ”cel mai bun grup britanic” s-a impus trupa The 1975.



Cântăreaţa Adele, al cărei album ”25” a triumfat anul trecut la BRIT Awards şi la Grammy, a primit trofeul ”BRITS Global Succes” pentru vânzări internaţionale deosebite ale aceluiaşi material discografic.



Cântăreţul şi textierul Rag'n'Bone Man, care fusese deja anunţat de organizatori drept câştigător al premiului Critics Choice, s-a impus şi la categoria ”cel mai bun artist debutant britanic”. El l-a învins la această categorie pe Skepta, care a susţinut un recital, dar a plecat acasă cu mâna goală, deşi primise trei nominalizări.



Deşi BRIT Awards este o gală care premiază în principal muzica şi artiştii din Marea Britanie, evenimentul include şi categorii internaţionale, precum ”cel mai bun artist internaţional solo”, ”cea mai bună artistă internaţională solo” şi ”cel mai bun grup internaţional”. Drake, Beyonce şi A Tribe Called Quest au câştigat miercuri seatră trofeele aferente acestor categorii.