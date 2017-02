Au început pregătirile pentru premiile Oscar: Este instalat covorul roşu

Academia de la Hollywood a început deja instalarea covorului roşu pe care vor defila duminică unele dintre cele mai mari celebrităţi din lume şi care va fi prevăzut cu această ocazie cu o copertină specială pentru a opri ploaia, care se aşteaptă să cadă cu prilejul celei de-a 89-a ediţii a premiilor Oscar, relatează EFE.



"Nu suntem îngrijoraţi, pur şi simplu trebuie să fim pregătiţi", a declarat pentru EFE Joe Lewis, responsabil de o parte a organizării galei. "De mulţi ani nu am mai recurs la această protecţie, dar am luat acum decizia pentru a nu fi obligaţi să intervenim în ultimul moment", a spus el.



Prognoza meteo indică o înaltă probabilitate de ploaie duminică, 26 februarie.



Hollywoodul se confruntă de la începutul săptămânii cu numeroase blocaje de trafic în jurul Teatrului Dolby, unde se va desfăşura ceremonia a cărei protecţie va fi asigurată de o parte a corpului de poliţie din Los Angeles (California).



Bulevardul Hollywood, unde se află Teatrul Dolby, are deja instalate îngrădirile de metal rezervate presei acreditate şi au fost de asemenea afişate posterele cu chipul lui Jimmy Kimmel, maestrul de ceremonii ale galei, invitând telespectatorii să urmărească în direct ceremonia prin intermediul postului ABC.



Curioşii care au venit să viziteze zona au avut norocul să-l vadă aici pe Justin Timberlake, nominalizat la categoria pentru cel mai bun cântec original, filmând un clip de promovare.



Musicalul 'La La Land', al regizorului Damien Chazelle, porneşte ca favorit cu 14 nominalizări, urmat de drama independentă 'Moonlight' şi de filmul de scence-fiction 'Arrival', fiecare cu câte 8 nominalizări.