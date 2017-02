Jennifer Lopez confirmă că este singură şi nu are timp pentru o relaţie

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: AP 21.02.2017 20:43

Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez a confirmat marţi la emisiunea The Ellen DeGeneres Show că în prezent este singură şi că are un program încărcat care nu-i permite să se implice într-o relaţie.



Pusă să aleagă dintr-un şir de personalităţi cu care ar fi dispusă să aibă o relaţie, Jennifer Lopez l-a ales pe Harry Styles dintre Zac Efron, Nick Jonas, The Weeknd, Brad Pitt, Prince Harry, Chris Martin înaintea lui Lenny Kravitz, Leonardo DiCaprio sau Bruno Mars.



''Să fie acesta prietenul meu? Este mult prea tânăr'', a spus Jennifer Lopez răzând.



Presa americană a scris că Lopez şi rapperul canadian Drake ar fi format un cuplu în luna decembrie, însă cei doi nu s-ar fi văzut din cauza agendelor lor încărcate. Artista a avut numai cuvinte de laudă despre Drake la gala premiilor Grammy desfăşurată în această lună. ''Este inteligent, talentat şi uimitor'', a spus Lopez despre Drake.



''Am făcut o melodie împreună. Am ieşit împreună. Ne-am distrat. El este extraordinar'', a spus Lopez. Artista a fost căsătorită anterior cu Ojani Noa, Cris Judd şi Marc Anthony. A avut relaţii cu Ben Affleck şi cu Casper Smart.