Revista Playboy va publica din nou fotografii nud

Revista Playboy va publica din nou fotografii nud, care au făcut-o cunoscută, la un an după ce a decis să le elimine, pentru că ar fi devenit depăşite. Cooper Hefner, fiul fondatorului Hugh Hefner, a declarat că publicaţia îşi va recupera astfel identitatea, informează Reuters.



Primul număr care va conţine fotografii nud după pauza de un an va fi cel din martie/aprilie şi va avea titlul ”Naked is Normal” (”Nuditatea este normală”), a anunţat compania, luni.



”Recunosc că modul în care revista a prezentat nuditatea era depăşit, dar nuditatea nu a fost niciodată o problemă. Astăzi ne recuperăm identitatea şi o reafirmăm”, a transmis Cooper Hefner, directorul de creaţie al revistei, fiul lui Hugh Hefner, fondatorul publicaţiei.



Pamela Anderson a fost ultima femeie care a pozat nud pentru revistă, pentru numărul din ianuarie/februarie 2016.



Înfiinţată în 1953, revista Playboy a încetat să publice fotografii nud cu femei, pentru că acestea ar fi depăşite din cauza numărului foarte mare de materiale pornografice accesibile pe internet.



Tirajul revistei Playboy a scăzut de la aproximativ 5,6 milioane în 1975 la aproximativ 800.000 în ultimii ani, în timp ce publicaţia a fost supusă unor presiuni din partea unor femei care i-au cerut să înceteze publicarea fotografiilor nud, practică pe care au numit-o ofensatoare şi degradantă.



În martie 2016, Playboy a lansat o nouă versiune în care fotografiile nud au fost înlocuite cu imagini seducătoare, dar mai naturale, care surprind femei îmbrăcate în ţinute sumare.



Cooper Hefner a mai anunţat, luni, că revista va reveni şi la alte elemente, precum coloanele "Party Jokes" şi "The Playboy Philosophy”, care au apărut ultima dată în anii 1960.



El a declarat că următorul număr al revistei este o ”reflecţie la modul în care brandul se poate conecta cel mai bine la generaţia mea şi la următoarele generaţii”.



Playboy Mansion, reşedinţa lui Hugh Hefner, aflată în apropiere de Los Angeles, a fost vândută în luna august pentru 100 de milioane de dolari, într-o înţelegere care îi permite fondatorului revistei, în vârstă de 90 de ani, să locuiască acolo până la moartea sa.