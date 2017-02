Jaf de proporţii la casa artistei Alanis Morissette: Hoţii au furat bijuterii şi bunuri în valoare de 2 milioane de dolari

Casa artistei Alanis Morissette, situată în cartierul exclusivist Brentwood din Los Angeles, a fost jefuită, hoţii furând bijuterii şi bunuri în valoare de 2 milioane de dolari, a informat site-ul TMZ, dedicat informaţiilor despre celebrităţi, citat de AFP.



Interpreta canadiană de rock nu era acasă la momentul spargerii, informează TMZ, precizând că jaful a avut loc joi.



Un purtător de cuvânt al poliţiei din Los Angeles nu a confirmat cine era proprietara locuinţei unde a avut loc spargerea, însă a declarat că la una dintre reşedinţele din Brentwood au fost furate dintr-un seif bijuterii şi bunuri în valoare de 2 milioane de dolari.



Ştirea vine la mai puţin de două săptămâni după ce fostul manager al cântăreţei, Jonathan Todd, a recunoscut că i-a furat clientei sale 4,8 milioane de dolari în perioada 2010 — 2014.



Artista, a cărei avere a fost estimată recent de mai multe publicaţii la suma de 45 de milioane de dolari, a devenit cunoscută la nivel mondial prin hituri ca "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" şi "You Learn", la mijlocul anilor '90.