Premiile BAFTA: „La La Land”, cel mai bun film

Comedia muzicală romantică „La La Land”, regizată de Damien Chazelle, a primit duminică seară, la Londra, premiul pentru cel mai bun film din partea Academiei britanice de film, în timp ce producţia „Son of Saul”- în care joacă actorul clujean Levente Molnar - a obţinut premiul pentru cel mai bun film străin, relatează AFP.

Filmul cu Emma Stone şi Ryan Gosling s-a impus la această categorie în faţa producţiilor „Arrival”, „I, Daniel Blake”, „Manchester by the Sea” şi „Moonlight”.

De altfel, actriţa americană Emma Stone a primit duminică premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „La La Land”.

Ea s-a impus în faţa lui Amy Adams („Arrival”), Emily Blunt („The Girl on the Train”), Meryl Streep („Florence Foster Jenkins”) şi Natalie Portman („Jackie”).

Lista completă a câştigătorilor:

Cel mai bun film: "La La Land"

Cel mai bun film britanic: "I, Daniel Blake"

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle (La La Land)

Cel mai bun actor în rol principal: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Emma Stone ("La La Land")

Cel mai bun actor în rol secundar: Dev Patel ("Lion")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Viola Davis ("Fences")

Cel mai promiţător actor (votat de public): Tom Holland

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: "Under the Shadow" (Babak Anvari — scenarist/regizor, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh — producători)

Cel mai bun film într-o limbă străină: "Son of Saul" (Laszlo Nemes)

Cel mai bun documentar: "13th" (Ava Duvernay)

Cel mai bun film de animaţie: "Kubo and the Two Strings"

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Cel mai bun scenariu adaptat: Luke Davies ("Lion")

Cea mai bună muzică originală: Justin Hurwitz ("La La Land")

Cea mai bună imagine: Linus Sandgren ("La La Land")

Cel mai bun montaj: John Gilbert ("Hacksaw Ridge")

Cele mai bune costume: Madeline Fontaine ("Jackie")

Cel mai bun sunet: "Arrival"

Cele mai bune efecte vizuale: "The Jungle Book"

Cel mai bun scurt-metraj de animaţie britanic: "A Love Story"

Cel mai bun scurt-metraj britanic: "Home"

Cel mai bun machiaj şi cele mai bune coafuri: "Florence Foster Jenkins"

Cel mai bun design de producţie: "Fantastic Beasts and Where to Find Them".