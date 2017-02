VIDEO

VIDEO: Carnavalul de la Veneţia s-a deschis cu un fastuos spectacol acvatic

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: AP 12.02.2017 18:25

Marea deschidere a ediţiei din acest an a Carnavalului de la Veneţia, unul dintre cele mai renumite şi mai fotografiate evenimente de acest gen din întreaga lume, a fost marcată sâmbătă printr-un fastuos spectacol acvatic muzical, la care au participat, ca în fiecare an, numeroşi vizitatori, relatează AFP.



Show-ul inaugural, pus în scenă pe Canalul Cannaregio, a celebrat sâmbătă seara temele frumuseţii, mării şi vanităţii, printr-o paradă a creaturilor marine ciudate.



Participanţii au putut admira femei în costume cu uriaşe aripi albastre, defilând la căderea nopţii în bărci veneţiene sau personaje de poveste, care păreau suspendate în aer.



Duminică, festivalul veneţian va continua cu o altă procesiune pe apă, urmând ca în acest an festivităţile să se desfăşoare până la 28 februarie.



Carnavalul a avut loc pentru prima dată în 1162, în urma unei victorii militare. Căzut în desuetudine timp de zeci de ani, el a fost readus în atenţia publicului de către municipalitate în 1980.



Festivităţile permit Oraşului Dogilor să se anime într-o perioadă a anului lipsită de evenimente şi sunt punctate de baluri mascate. În fiecare zi, în Piaţa San Marco sunt organizate concursuri pentru alegerea celui mai frumos costum de carnaval.