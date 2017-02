Oscar 2017: Sting, Justin Timberlake şi John Legend vor interpreta la gală melodiile nominalizate la categoria cel mai bun cântec original

Sting, Justin Timberlake şi John Legend vor interpreta melodiile nominalizate la categoria cel mai bun cântec original la gala premiilor Oscar 2017, care va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit site-ului Academiei Americane de Film.



Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei. Variety a anunţat că Justin Timberlake, Lin-Manuel Miranda şi Sting, nominalizaţi la categoria Cel mai bun cântec original, vor cânta pe scenă. Lor li se alătură şi John Legend.



Justin Timberlake va cânta "Can’t Stop The Feeling", din filmul "Troli", Miranda va interpreta "How Far I’ll Go", din "Moana".



Sting, câştigător de 17 ori la Grammy, va reaminti publicului "The Empty Chair" din filmul "Jim: The James Foley Story", iar John Legend va interpreta "Audition (The Fools Who Dream)" şi "City Of Stars" din "La La Land’, în care joacă Emma Stone şi Ryan Gosling.



"Suntem încântaţi să primim artişti de mare clasă la ceremonia Oscar", au transmis, printr-un comunicat de presă, producătorii show-ului Michael De Luca şi Jennifer Todd. "Aceşti muzicieni nu vor celebra doar cele cinci cântece nominalizate la categoria Cel mai bun cântec original, ci întreaga parte muzicală a filmelor".



"La La Land" conduce la categoria nominalizărilor, la cea de-a 89-a gală a Premiilor Academiei Amerciane de Film. Filmul a primit 14 nominalizări, care includ: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor - Damian Chazelle, Cea mai bună actriţă - Emma Stone, şi Cel mai bun actor - Ryan Gosling. Doar "Totul despre Eva/ All About Eve" şi "Titanic" au mai atins performanţa atâtor nominalizări.



Cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles.



Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.