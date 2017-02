O nouă versiune a filmului Scarface va apărea în 2018

VIDEO

Studiourile Universal Pictures au anunţat, vineri, că vor produce o nouă versiune a clasicului film cu Al Pacino, Scarface, pe 10 august 2018, iar scenariul va fi rescris de Joel şi Ethan Coen.

Fraţii Coen vor fi cei care vor finaliza scenariul, cei care au lucrat înainte la “Boardwalk Empire/ Imperiul din Atlantic City”, de Terence Winter, "Bridge of Spies", de Steven Spielberg, şi "Unbroken", de Angelina Jolie.

Iniţial, Antoine Fuqua fusese ales ca regizor, dar a avut alte obligaţii şi a renunţat la proiect. Universal nu a anunţat încă cine va fi regizor, potrivit www.thewrap.com.

Producţia va urmări aceeaşi poveste a lui Al Pacino, însă personajul principal nu va mai fi un imigrant cubanez în Miami, ci un mexican imigrant în Los Angeles.

Martin Bergman, care a produs "Scarface" în 1983, se va reîntoarce cu acelaşi rol. Marc Shmuger, Scott Stuber şi Dylan Clark vor fi de asemenea producătorii filmului.

"Scarface" este un film epic din 1983, regizat de Brian De Palma, scris de Oliver Stone, şi din a cărui distribuţie face parte Al Pacino, în rolul lui Tony Montana, Steven Bauer - Manny Ribera şi Michelle Pheiffer - Elvira Hancock.

Joel Coen, născut pe 29 noiembrie 1954, şi Ethan Coen, născut pe 21 septembrie 1957 - sunt doi regizori şi scenarişti americani, ale căror filme abordează numeroase genuri şi stiluri cinematografice, pe care, adeseori, cei doi fraţi le denaturează şi le parodiază. Printre cele mai cunoscute pelicule ale lor se numără filme precum ”Barton Fink” (1991), ”Fargo” (1996), ”The Big Lebowski” (1998), ”No Country For Old Men” (2007), ”Burn After Reading” (2008), ”True Grit” (2010) şi ”Inside Llewyn Davis” (2013).

Fraţii Coen au fost nominalizaţi împreună la 13 premii Oscar, primind fiecare şi o nominalizare individuală, şi au câştigat un Oscar pentru scenariu original cu filmul ”Fargo” şi trei premii Oscar – cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun scenario adaptat – cu filmul ”No Country For Old Men”. Au câştigat numeroase trofee şi la Festivalul de la Cannes, inclusiv trofeul Palme d’Or, premiul pentru regie şi Marele Premiu al Juriului.