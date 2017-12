Ringo Starr şi Barry Gibb, distinşi cu titlul de cavaler de regina Elizabeth a II-a

Fostul baterist The Beatles Ringo Starr şi Barry Gibb, cofondator al trupei Bee Gees, au fost distinşi cu titlul de cavaler de regina Elizabeth a II-a, informează AFP.com.



„Este o onoare şi o plăcere să fiu recunoscut pentru muzica mea şi pentru munca mea caritabilă”, a transmis vineri Ringo Starr, după ce a fost inclus pe lista „Knights Bachelor”, devenind cel de-al doilea fost membru al trupei The Beatles care a primit titlul de „Sir”, după Paul McCartney.



Cântăreţ, compozitor şi producător, Gibb a fost distins cu titlul de cavaler (Knights Bachelor), de asemenea, pentru serviciile aduse muzicii şi pentru filantropie. El a declarat că va simţi „magia şi strălucirea” acestui moment „pentru tot restul vieţii”.



Între personalităţile care au fost incluse pe lista persoanelor în preajma Anului Nou, publicată vineri, se numără, între alţii, renumita dansatoare Darcey Bussell, fost director al The Royal Ballet şi preşedinte al The Royal Academy of Dance, care a primit titlul de „Dame Commander” a Ordinului Imperiului Britanic, pentru promovarea dansului în Marea Britanie şi în străinătate.



Actorul, scriitorul şi muzicianul Hugh Laurie, premiat cu trei Globuri de Aur, cunoscut din serialul de televiziune „House”, a fost distins cu titlul de Comandor al Imperiului Britanic, iar artistul hip-hop Wiley, născut cu numele Richard Cowie, a devenit Member al Ordinului Imperiului Britanic.



Personalităţile care primesc titluri în cadrul Order of the Companions of Honour sunt selectate de două ori pe an, cu ocazia zilei de naştere a reginei şi în preajma Anului Nou.