Muzicieni veterani şi staruri rock masculine domină topul celor mai profitabile turnee din 2017

Cântăreţi veterani şi staruri rock de sex masculin, majoritatea caucazieni, au obţinut cele mai mari venituri din turneele mondiale pe care le-au susţinut în 2017, potrivit unui top anual întocmit de revista Pollstar în care artistele cel mai bine clasate - Celine Dion şi Lady Gaga - nu au reuşit să pătrundă între primele 10 poziţii, informează Reuters.



Trupa irlandeză U2 ocupă primul loc în Topul 20 al celor mai profitabile turnee din lume în anul 2017 cu încasări de 316 milioane de dolari, graţie turneului aniversar "Joshua Tree", ce a marcat împlinirea a 30 de ani de la lansarea albumului omonim şi a inclus 50 de concerte.



Pe locul al doilea s-a clasat trupa americană Guns N' Roses, care a vândut bilete în valoare de 292,5 milioane de dolari în 2017 în cadrul turneului mondial "Not In This Lifetime".



Trupa britanică Coldplay încheie podiumul pe poziţia a treia, cu încasări de 238 de milioane de dolari, obţinute în timpul turneului "A Head Full Of Dreams".



Bruno Mars, un artist în vârstă de 32 de ani, cu origini în Puerto Rico şi Filipine, este singurul muzician de culoare prezent în top 10, ocupând locul al patrulea, cu încasări de 200 de milioane de dolari.



Metallica s-a clasat pe locul al cincilea cu încasări de 152,8 milioane de dolari graţie turneului mondial "WorldWired".



Topul 10 este completat de Depeche Mode (locul 6 - 141,1 milioane de dolari), Paul McCartney (locul 7 - 132 milioane de dolari), Ed Sheeran (cel mai tânăr artist din Top 10; locul 8 - 124,1 milioane de dolari), The Rolling Stones (locul 9 - 120 milioane de dolari) şi Garth Brooks (locul 10 - 101,4 milioane de dolari).



Cele mai scumpe bilete au fost vândute de Bruce Springsteen. Seria sa limitată de show-uri susţinute pe Broadway a vândut bilete cu preţul mediu de 1.500 de dolari, graţie cărora starul american a încasat 87,8 milioane de dolari şi a ocupat locul al 14-lea în topul celor mai profitabile turnee din 2017.



Celine Dion, aflată pe locul al 11-lea, este artista cel mai bine clasată în acest top anual, cu încasări totale de 101,2 milioane de dolari. Turneul "Joanne" susţinut de Lady Gaga i-a permis acesteia să ocupe locul al 15-lea, cu încasări de 85,7 milioane de dolari.



Încasările din turneele mondiale din 2017 marchează un contrast puternic faţă de vânzările muzicale şi preferinţele exprimate pe platformele de streaming din Statele Unite, unde stilurile hip-hop şi R&B au devenit cele mai de succes genuri muzicale din 2017, potrivit unui raport publicat în iulie de compania Nielsen Music.



Turneele incluse în Top 20 au generat împreună încasări cumulate de 2,66 miliarde de dolari în 2017, stabilind astfel un nou record. Cifra totală din acest an marchează o creştere cu peste 264 milioane de dolari faţă de încasările totale din 2016, potrivit jurnaliştilor de la Pollstar.



Topul 20 întocmit de Pollstar se bazează pe informaţii referitoare la vânzările de bilete şi nu a inclus veniturile obţinute din merchandising şi produse conexe, care pot să contribuie la o creştere spectaculoasă a veniturilor obţinute de artişti în timpul turneelor.