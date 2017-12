Un muzeu din Boston oferă 10 milioane de dolari recompensă pentru recuperarea unor tablouri

Muzeul Isabella Stewart Gardner propune o recompensă pentru indicii legate de furtul a 13 pânze din 1990. Oferta expiră pe 31 decembrie, la miezul nopţii, potrivit Le Point citat de News.ro.



Pe 18 martie 1990, doi bărbaţi îmbrăcaţi în poliţişti au intrat în incinta Isabella Stewart Gardner Museum din Boston. I-au închis pe cei doi gardieni şi au furat 13 pânze cu semnătură, dintre care trei Rembrandt, un Vermeer, trei Degas şi un Manet. Lucrările au fost estimate în total în 2016 între 200 şi 300 de milioane de dolari. Un furt fără precedent, minuţios pregătit.



Douăzeci şi şapte de ani mai târziu, nici autorii şi nici operele nu au fost găsite. Muzeul promitea de atunci o recompensă de 5 milioane de dolari pentru orice fel de indiciu, şi a crescut la 10 milioane de dolari din luna mai.



"Putem să ne imaginăm că o organizaţie sau nişte hoţi îşi bat joc de o recompensă de 5 milioane de dolari", a explicat pentru The New York Times Anthony Amore, directorul securităţii din muzeu, dar "este de neconceput să simtă acelaşi lucru pentru 10 milioane de dolari".



Prescrierea pentru hoţi se aplică de astăzi, dar Muzeul este interesat mai ales de destinul operelor sale.



Potrivit lui Anthony Amore, cea mai mare parte a lucrărilor de artă furate, când ele nu apar imediat, apar după o generaţie. Pentru că cei care le fură au în general o viaţă personală dezordonată, el speră ca recompensa să momească un îndrăgostit părăsit sau vreun copil fără familie. Tot Amore mai spune că tablourile se află în apropiere de Boston. "Hoţii află repede că nu pot scăpa repede de aceste opere, aşa că nu foloseşte la nimic să le transporte".



În 27 de ani, teoriile despre autorii furtului s-au înmulţit şi despre viitorul pânzelor. În 2013, FBI a afirmat că ştie cine sunt hoţii, asigurând că sunt morţi, însă fără a dezvălui numele lor. În 2015, biroul federal a acuzat doi huligani locali. Însă, pentru FBI investigaţiile sunt încă în desfăşurare şi ancheta deschisă.



La moartea sa, în 1924, Isabella Stewart Gardner a precizat că moştenirea ei trebuie să rămână statului. Până la 1 ianuarie, Anthony Amore va rămâne lângă telefon, a explicat el pentru The New York Times. "M-am pregătit mai mult de 10 ani pentru orice scenariu. Mă aştept la orice, nu voi pleca nicăieri".