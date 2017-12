Shakira amână turneul mondial pentru a-şi îngriji corzile vocale

Cântăreaţa columbiană Shakira a anunţat miercuri că amână turneul în Statele Unite şi Canada prevăzut pentru începutul lui 2018 din cauza unei vindecări lente a corzilor vocale, scrie AFP.



Când speram să fiu în măsură să mă recuperez pentru a-mi relua turneu în ianuarie şi după ce am studiat toate opţiunile am acceptat că această problemă necesită mai mult timp pentru a se vindeca", a declarat cântăreaţa hit-urilor "Waka Waka" şi "Whenever, Wherever" într-un comunicat publicat pe site-ul personal.



"El Dorado World Tour" va fi realuat la finalul lunii iunie în Europa apoi în Statele Unite iar datele pentru America Latină vor fi anunţate în curând.



Concertele din Europa, care ar fi trebuit să aibă loc în această toamnă, au fost deja amânate din cauza hemoragiei la corzile vocale ale artistei. Concertele pentru Statele Unite şi Canada, iniţial programate între 9 ianuarie şi 10 februarie, nu au fost amânate. Noile date nord-americane sunt deja fixate pentru luna august.



Shakira le mulţumeşte fanilor pentru suport. "Datorită vouă am simţit că vocea nu-mi aparţine doar mie, este şi a voastră", le-a scris ea. "Promit să ofer totul, şi în plus, odată ce voi urca din nou pe scenă", a adăugat Shakira.



Shakira Isabel Mebarak Ripoll, născută pe 2 februarie 1977, este cântăreaţă, compozitoare şi dansatoare columbiană cu origini libaneze. După ce s-a lansat pe scena latino-americană în anii 1990, a devenit cunoscută pe plan internaţional în 2002 cu single-ul ”Whenever, Wherever” şi albumului ”Laundry Service”. Cel de-al 11-lea album al său, "El Dorado”, a fost lansat în luna mai a acestui an.