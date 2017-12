VIDEO

Sainte-Cécile din Albi, cea mai mare catedrală din cărămidă de pe continent, va fi iluminată multicolor

În perioada sărbătorilor de la final de an, catedrala Sainte-Cécile din Albi, veche de peste 500 de ani, este luminată în culori însoţite de muzică tradiţională de pe vremea galilor, în fiecare seară, de la ora 18.00, după o scenografie semnată de Joël Bonnet.



Până pe 31 ianuarie, 11 proiectoare luminează catedrala timp de 18 minute.



Edificiul este înalt de 113 metri şi 35 de metri lăţime. Este cea mai mare catedrală din cărămidă în Europa şi are 18.500 de metri pătraţi de fresce fiind şi cea mai mare construcţie pictată de pe continent.



Ea atrage în fiecare an 800.000 de vizitatori la Albi, cetate episcopală inclusă în patrimoniu mondial UNESCO din 2010.