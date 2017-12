Filme de Crăciun: Zece producţii celebre pe care trebuie să le vezi de sărbători

VIDEO

Miracle on 34th Street, 1947 (Miracol pe strada 34)

It's a Wonderful Life, 1946 (O viaţă minunată)

Home Alone, 1990 (Singur acasă)

Die Hard, 1988 (Greu de ucis)

A Christmas Carol, 1938 (Colindă de Crăciun)

A Christmas Story, 1983 (Poveste de Crăciun)

Love Actually, 2003 (Pur şi simplu dragoste)

The Holiday, 2006 (Vacanţa)

Holiday Inn, 1942 (Hanul melodiilor)

How The Grinch Stole Christmas, 2000 (Cum a furat Grinch Crăciunul)

Perioada din an care abundă în mese cu bucate alese şi timp petrecut în familie, Crăciunul este şi momentul potrivit pentru o listă de filme clasice şi contemporane perfecte pentru spiritul de sărbători.Când un bătrân care pretinde că este Moş Crăciun trece drept nebun aproape în faţa tuturor, un tânăr avocat decide să îl apere în instanţă, argumentând că identitatea pretinsă de el este cea adevărată - Cunoscutul film există şi într-o variantă mai nouă, lansată în 1994, cu actriţa Mara Wilson (cunoscută pentru "Mathilda") în rolul principal. Totuşi, parcă nimic nu este mai bun decât clasicul din 1947, regizat de George Seaton şi obligatoriu prezent în lista unui iubitor adevărat al filmelor de sărbători. Varianta alb-negru şi candoarea autentică pe care o transmite Edward Gwenn în rolul lui Moş Crăciun se potrivesc perfect.Probabil cel mai emoţionant film de Crăciun, producţia din 1946 regizată de Frank Capra beneficiază de personaje autentice, de o poveste magică şi de interpretarea minunată a cunoscutului actor James Stewart. Toate acestea şi un mesaj puternic fac din "It's a Wonderful Life" filmul perfect pe care să îl urmăreşti de CRĂCIUN alături de familie. În plus, în 1998 a fost votat pe locul 11 în lista Institutului American de Film a celor mai bune 100 de producţii . Este considerat unul dintre filmele favorite din toate timpurile, fiind votat astfel atât de către public, cât şi de către criticii de film.Seria de patru filme centrate în jurul aventurii unui băiat care reuşeşte în fiecare an să salveze Crăciunul a devenit celebră prin prestaţia lui Macaulay Culkin din primele două producţii. Problemele pe care o bandă de hoţi le creează în fiecare episod şi pe care tânărul Kevin trebuie să le rezolve eroic de fiecare dată sunt ingredientul unei comedii perfecte de CRĂCIUN, chiar şi la 23 de ani de la lansarea seriei.Salvarea unei clădiri sau a unui avion deturnat de terorişti şi rostogolirea prin flăcări şi cioburi s-ar putea să nu sune deloc a film de CRĂCIUN, dar filmele de acţiune în care Bruce Willis sunt alese de mulţi în perioada sărbătorilor. Acţiunea care se petrece în preajma sărbătorilor şi faptul că în fiecare film lupta se dă pentru salvarea familiei ar putea fi printre motive. În orice caz, Bruce Willis ştie cum să-i ţină cu sufletul la gură şi pe pasionaţii de filme de Crăciun.Unul dintre filmele cu cele mai multe ecranizări după cartea lui Charles Dickens, "Colindă de Crăciun" spune povestea lui Ebenezer Scrooge, un bătrân acru care îşi recapătă spiritul de Sărbători şi învaţă ce e compasiunea după ce este vizitat de spiritele Crăciunului trecut, prezent şi viitor.Un alt film de Crăciun care are un copil în centrul acţiunii, "A Christmas Story" este un clasic de sărbători mai mult în Statele Unite, dar merită urmărit de oricine vrea să îşi aducă aminte cât de greu e să fii copil într-o familie mare. Cu atât mai greu când tot ce vrei de CRĂCIUN este o puşcă cu bile şi eşti dispus să întâmpini toate obstacolele care îţi ies în cale când încerci să-ţi convingi părinţii să-ţi ia cadoul perfect.Comedia romantică ce reuneşte mai multe vedete britanice are mari şanse să devină un clasic peste ani. Colajul de poveşti ingenios împletite care transmit acel adevăr universal valabil în armonie perfectă cu sărbătorile de iarnă: dragostea învinge întotdeauna. Protagonişti în poveştile de CRĂCIUN sunt Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth şi Emma Thompson.Acţiunea are loc în perioada Crăciunului, dar filmul merită urmărit de oricine vrea să vadă o poveste de iubire cu accente de comedie. Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz şi Jack Black descoperă că nu e niciodată prea târziu pentru o a doua şansă în dragoste, iar Crăciunul pare decorul perfect pentru acest lucru.Bing Crosby şi Fred Astaire sunt protagoniştii unui alt clasic de Crăciun, câştigător al unui premiu Oscar, care garantează atmosfera de sărbători prin numere inedite de muzică şi dans cum numai cei doi pot interpreta. Într-un han care se deschide doar de sărbători, un dansator profesionist şi un cântăreţ de estradă se întrec pentru inima unei frumoase interprete.Grinch este un spiriduş cu o inimă de două ori mai mică şi trăieşte izolat într-o peşteră. Enervat de festivităţile de Crăciun care au scăpat de sub control din Whoville, spiriduşul conspiră să strice sărbătoarea, dar până la urmă află că spiritul Crăciunului este mult mai adânc decât nişte jucării. Jim Carrey face un rol extraordinar în această comedie de Crăciun.