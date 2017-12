Preşedintele organizaţiei Miss America, suspendat din cauza unor comentarii misogine

Preşedintele-director general al organizaţiei Miss America, Sam Haskell, a fost suspendat, vineri, după ce au fost făcute publice mai multe e-mailuri interne în care acesta făcea comentarii misogine la adresa fostelor "regine ale frumuseţii", informează AFP.



Mai multe zeci de foste concurente au semnat o scrisoare deschisă prin care au cerut demiterea lui Haskell, inclusiv realizatoarea TV şi fostă Miss America Gretchen Carlson, care, în 2016, ar fi semnat o înţelegere în valoare de 20 de milioane de dolari cu şeful Fox News, Roger Ailes, pe care îl acuzase de hărţuire sexuală.



Decizia luată de comitetul director al organizaţiei Miss America vine după o serie de scandaluri sexuale care au afectat grav industria de divertisment, media şi politica din SUA.



Site-ul HuffPost a publicat, joi, o serie de e-mailuri care conţineau comentarii vulgare referitoare la foste câştigătoare, una dintre acestea fiind criticată pentru greutatea corporală şi viaţa sa sexuală, Haskell numind-o chiar "un gunoi".



Site-ul scria că organizaţia a fost informată despre aceste mesaje în urmă cu o lună şi a concediat deja un scenarist, pe care l-a considerat cel mai probabil autor al e-mailurilor.



Vineri, producătorii show-ului, de la Dick Clark Productions, au anunţat că au renunţat la relaţia cu organizaţia, după ce au aflat despre incident şi despre faptul că nu s-a făcut o anchetă aşa cum trebuia.



The New York Times a publicat, la începutul lunii octombrie, o anchetă despre comportamentul de "prădător sexual" al producătorului de cinema Harvey Weinstein. Peste o sută de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală şi viol. Trei anchete sunt în curs, deschise de autorităţile din Londra, New York şi Los Angeles. Weinstein a fost înlăturat din rândul membrilor Academiei de film americane, Academiei de film britanice şi Sindicatului regizorilor americani.



De asemenea, în ultimele luni, numeroase vedete americane au fost suspendate sau concediate în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală ori comportament nepotrivit. Jurnalistului Charlie Rose, în vârstă de 75 de ani, i-au fost anulate brusc contractele cu CBS, PSE şi Bloomberg. Matt Lauer, starul "NBC News", în vârstă de 59 de ani, vedetă a matinalului de 20 de ani, a fost concediat recent, chiar înainte să intre în emisiune, pentru "violarea flagrantă a principiilor companiei". La Fox News, Bill O'Reilly, în vârstă de 68 de ani, a fost concediat, în aprilie, pentru fapte similare. Iar conducerea The New York Times l-a suspendat pe unul dintre reporterii săi politici, în urma unor acuzaţii de hărţuire sexuală.



Printre vedetele acuzate de abuz sexual se numără şi actorul Kevin Spacey, regizorul Bryan Singer, actorul Dustin Hoffman, producătorul muzical Russell Simmons, actorul de comedie Louis CK şi actorul Geoffrey Rush.