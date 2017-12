O petiţie prin care este cerută scoaterea lui Matt Damon din distribuţia „Ocean’s 8”, semnată de 18.000 de persoane

O petiţie prin care este cerută scoaterea lui Matt Damon din distribuţia filmului „Ocean’s 8”, dominată de femei, a strâns 18.000 de semnături, scrie NME.



Actorul are un rol secundar în spin-off-ul în care joacă, între altele, Sandra Bullock, Cate Blanchett şi Anne Hathaway.



Campania a fost demarată după ce Matt Damon a făcut mai multe comentarii considerate nepotrivite despre scandalul hărţuirilor sexuale de la Hollywood. Damon a declarat pentru ABC că este „minunat că femeile îşi spun poveştile şi este absolut necesar”, însă există un „spectru” privind comportamentul neadecvat: „Este o diferenţă în a bate pe cineva uşor pe fund şi a viola sau molesta un copil, nu?”.



Născut pe 8 octombrie 1970, Matthew Paige Damon este actor, producător de film şi scenarist american, cunoscut sub numele Matt Damon. În 1998, a câştigat un premiu Oscar şi un Glob de Aur, alături de Ben Affleck, pentru cel mai bun scenariu original, pentru filmul „Good Will Hunting”. Pentru aceeaşi peliculă, a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor într-un rol principal. În 2016, a câştigat un Glob de Aur la categoria „cel mai bun actor”, pentru interpretarea din „Marţianul/ The Martian”.