Doi irlandezi heterosexuali s-au căsătorit pentru a evita plata unei taxe pentru moştenire

Doi irlandezi heterosexuali s-au căsătorit, săptămâna aceasta, în Dublin, pentru a evita plata unei taxe de 50.000 de euro pentru moştenire.



Matt Murphy, în vârstă de 83 de ani, intenţionează să lase casa moştenire prietenului său Michael O’Sullivan, în vârstă de 58 de ani, dar odată cu asta cel din urmă ar fi trebuit să plătească o taxă de 50.000 de euro.



Prieteni buni, Matt Murphy şi Michael O’Sullivan sunt heterosexuali, însă au decis să se căsătorească atunci când au descoperit ce taxă ar fi trebuit plătită pentru casa pe care Murphy o lasă moştenire lui O’Sullivan.



După ce s-au consultat cu un avocat, Murphy şi O’Sullivan au decis că cel mai bun mod de a rezolva situaţia este aceasta.



O’Sullivan, tatăl a trei copii, a explicat faptul că Murphy a fost cel care a făcut planul: „Îl ştiu pe Matty de 30 deani. Am devenit foarte buni prieteni după ce a doua relaţie a mea s-a încheiat. Îl duc pe Matt cu maşina la tot felul de petreceri şi evenimente. A devenit prieten cu toţi prietenii mei, toţi îl iubesc. Eu mi-am pierdut apartamentul şi locuiam în casa ciuva. Acea casă a fost vândută şi am ajuns pe străzi”.



„A spus că nu mă poate plăti ca îngrijitor. În final, Matt a zis că singurul mod în care mă poate plăti este să îmi lase casa. A spus că îmi dă casa, ca să am unde să triesc după ce el nu va mai fi”, a mai povestit el.



Cei doi s-au căsătorit într-un fost spital aflat pe strada Grand Canal din Dublin, iar petrecerea restrânsă a avut loc într-un bar.



Dacă O’Sullivan a mai fost căsătorit o dată, pentru Murphy aceasta este prima cununie.



În timpul ceremoniei, O’Sullivan a vorbit despre bunătatea soţului lui, în timp ce Murphy a cântat piesa „Let the World Go By” a lui Willie Nelson.



O’Sullivan a spus după ceremonie: „Îl iubesc pe Matt şi el pe mine, ca prieteni”.