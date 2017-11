Netflix renunţă la orice colaborare cu Kevin Spacey

Canalul Netflix a renunţat vineri la orice colaborare cu Kevin Spacey, anunţând că nu va mai fi implicat în producţia serialului de mare succes "House of Cards" dacă actorul, confruntat cu acuzaţii de agresiune sexuală, va deţine în continuare rolul principal, relatează Reuters, DPA şi AFP.



Netflix a suspendat producţia viitorului al şaselea şi ultim sezon al "House of Cards", în care actorul laureat cu Oscar joacă rolul preşedintelui american Frank Underwood, anterior în cursul săptămânii.



"Netlifx nu va mai fi implicat în orice viitoare producţie a 'House of Cards' care îl include pe Kevin Spacey", a precizat compania într-un comunicat.



Kevin Spacey i-a cerut scuze weekendul trecut actorului Anthony Rapp, care l-a acuzat că a încercat să-l seducă în 1986, când Rapp avea 14 ani. CNN a relatat joi că opt actuali sau foşti angajaţi ai producţiei "House of Cards", ale căror nume nu au fost divulgate, au afirmat că Spacey a avut un comportament sexual inadecvat.



Serialul "House of Cards" a fost difuzat pe Netflix şi a fost produs de compania Media Rights Capital (MRC).



"Vom continua să lucrăm cu MRC în această perioadă de hiatus pentru a evalua calea pe care o vom urma în ceea ce priveşte serialul", se mai precizează în comunicatul Netflix.



Compania a mai precizat vineri că nu va difuza filmul "Gore", care este în prezent în postproducţie şi a fost produs de Spacey. Filmul este despre scriitorul Gore Vidal şi rolul său este jucat de Spacey. Acest lungmetraj despre relaţia între un tânăr şi celebrul scriitor american Gore Vidal urma să fie lansat anul viitor.



De asemenea, agentul actorului a încetat colaborarea cu el joi şi nu se ştie cine îl reprezintă în prezent, notează Reuters.