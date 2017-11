Forbes: Anna Wintour este cea mai influentă femeie din media şi entertainment

Anna Wintour, editorul-şef al ediţiei americane a revistei Vogue, a fost desemnată cea mai influentă femeie din industria media şi de divertisment în urma clasament anual publicat de Forbes, informează BBC.



Anna Wintour, care a fost înnobilată de regina Elizabeth a II-a şi a primit titlul de "Dame" — echivalentul feminin al titlului de Sir — este şi director artistic al grupului Conde Nast, publisher-ul revistei Vogue.



În prestigiosul top Forbes din acest an se află şi alte femei celebre precum Beyonce, Taylor Swift şi JK Rowling.



Pe locul al doilea se află Bonnie Hammer, care deţine funcţia de preşedinte al grupului NBC Universal, iar podiumul este completat de Stacey Snider, CEO-ul grupului 20th Century Fox.



Topul 15 este completat de cântăreaţa Beyonce, Margarita Simonyan (redactor-şef al postului de ştiri rusesc RT), Dana Walden (CEO-ul Fox Television Group), Katharine Viner (redactor-şef al The Guardian), Donna Langley (preşedinte Universal Pictures), Zanny Minton Beddoes (redactor-şef The Economist), Kathleen Kenney (preşedinte Lucasfilm), Arianna Huffington (cofondatoare Huffington Post), cântăreaţa Taylor Swift, scriitoarea JK Rowling, Shobhana Bhartia (preşedinte HT Media) şi Priyanka Chopra (actriţă şi ambasadoare a bunăvoinţei pentru UNICEF).



Jurnaliştii de la Forbes întocmesc acest clasament anual în funcţie de veniturile obţinute, numărul de menţionări în mass-media şi influenţa generală a femeilor din media şi entertainment.