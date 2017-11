Beyoncé, pe afişul viitorului „The Lion King”

Cântăreaţa Beyoncé va juca în viitoarea adaptare a producţiei Disney "The Lion King" - unde va da voce Nalei, prietena din copilărie a leului Simba - a cărei lansare este programată pentru iulie 2019, informează AFP.



Superstarul pop a confirmat, miercuri, pe contul său de Facebook, zvonul care circula de mai mult timp, ea dezvăluind totodată că Keegan-Michael Key ("Why him?", "Storks") va da voce unei hiene pe nume Kamari.



Donald Glover îl va interpreta pe Simba, James Earl Jones îşi va relua rolul din 1994, împrumutându-şi vocea personajului Mufasa, în timp ce Chiwetel Ejiofor va da voce lui Scar.



Comicul John Oliver a fost, de asemenea confirmat, în rolul lui Zazu, iar Seth Rogan şi Billy Eichner figurează, la rândul lor printre numele mari din distribuţia acestei producţii.



"Este visul unui regizor de a reuni o echipă talentată ca aceasta pentru a da viaţă acestui clasic", a mărturisit cineastul Jon Favreau, care a realizat şi remake-ul după " The Jungle Book" (2016).



"The Lion King" este unul dintre cele mai mari succese din toate timpurile pentru un film animat, cu un venit total de aproape un miliard de dolari la nivel mondial.



Producţia a debutat pe Broadway în 1997, câştigând şase premii Tony. Cele 23 de adaptări ale "The Lion King", în 8 limbi, au fost vizionate de peste 85 de milioane de persoane.