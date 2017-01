VIDEO

„Beauty and the Beast”: Trailer final al filmului, cu cântec interpretat de Ariana Grande şi John Legend

A fost lansat în sfârşit trailerul final al filmului „Beauty and the Beast”, noul remake al studioului Disney, cu Emma Watson în rolul principal, potrivit site-ului francez TéléLoisir care difuzează videoclipul.



Cum era de aşteptat ultimele imagini sunt uimitoare şi oferă un bonus: piesa „How Does A Moment Last Forever” cântată în duet de Ariana Grande şi John Legend.



Studioul Disney dă o lovitură cu acest nou şi ultim trailer din remake-ul filmului „Beauty and the Beast” (Frumoasa şi Bestia) care va fi lansat în cinematografele din Europa la 22 martie.



Actriţa britanică Emma Watson, uimitoare în rolul frumoasei Belle, şi Dan Stevens, în rolul Bestiei apar în aceste imagini care ne introduc în fascinantul univers Disney.



Imaginile prezentate sunt un amestec de emoţie, pasiune şi pericolul care se succed vertiginos pe acordurile cântecului interpretat în duet de Ariana Grande şi John Legend (în versiunea originală era cântat de Céline Dion).



În regia lui Bill Condon („Twilight”) această nouă versiune a „Frumoasei şi Bestia” este unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului. Mai ales de admiratorii actriţei Emma Watson, devenită celebra prin seria de filme „Harry Potter”.



Tânăra actriţă, cunoscută militantă feministă, oferă personajului Belle o aură de modernitate şi un spirit libertin, total diferit de cel al Cenuşăresei.



Plin de promisiuni, trailerul final lasă să se întrevadă un personaj feminin mai independent şi o Bestie mai umană şi mai fragilă care ne cucereşte inimile. O poveste de dragoste, aşteptată atât de cei mici cât şi de publicul matur.