Şapte remedii naturale pentru a scăpa de durerile în gât

Sezonul rece aduce din păcate o multitudine de probleme de sănătate, în special răceli, gripe şi diferite infecţii la nivelul gâtului.



Înainte de a apela la antibiotic, îţi oferim câteva remedii care să combată neplăcutele dureri de gât.



Gargara cu apă sărată



Sarea acţionează ca un antiseptic ajutând la fluidizarea secreţiilor, reduce inflamaţia şi oferă o ameliorare instantă. Pune o jumătate de lingură de sare într-un pahar cu apă călduţă şi fă gargară de cel puţin patru ori pe zi.



Mierea



Aceasta are proprietăţi antibacteriene care ajută la procesul de refacere. În plus, contribuie la fluidizarea secreţiilor şi reduce inflamaţia. Adaugă 2 linguri de miere într-o ceaşcă cu apă fierbinte şi bea de câteva ori pe zi. O poţi adăuga şi în ceaiul preferat. Ia o lingură de miere şi înainte de a te culca pentru a calma durerile în gât şi pentru a te ajuta să ai un somn liniştit.



Lămâia



Ia o jumătate de lămâie, presară sare şi piper peste ea şi încearcă să o mănânci. O altă opţiune este aceea de a face gargară cu suc de lămâie diluat într-o cantitate egală de apă călduţă. Poţi face o limonadă călduţă cu sucul de la jumătate de lămâie, o lingură de miere şi o ceaşcă de apă caldă.



Usturoiul



Cunoscut pentru proprietăţile sale antibacteriene şi antiseptice, usturoiul are efecte benefice şi asupra gâtului. Conţine alicină care ajută la distrugerea bacteriilor care dau dureri în gât. Dacă nu îl poţi consuma în formă naturală, poţi lua capsule.



Scorţişoara



Amestecă un beţişor de scorţişoară cu puţin piper şi fierbe-le în două ceşti de apă pentru câteva minute. Strecoară lichidul şi adaugă o lingură de miere. Bea cât este fierbinte, o dată pe zi, timp de o săptămână. Mai poţi amesteca câteva picături de ulei de scorţişoară cu o lingură de miere. Consumă acest amestec de două ori pe zi pentru a calma durerile şi inflamaţia.



Turmericul



Acesta are puternice proprietăţi antiseptice. Adaugă un sfert de lingură de pudră de turmeric şi adaug-o într-un pahar de apă caldă. Amestecă bine şi bea dimineaţa, pe stomacul gol, o dată pe zi, timp de trei-patru zile.



Schinduful



Pentru gargară, adaugă două linguri de seminţe de schinduf în şase ceşti de apă şi fierbe-le aproximativ jumătate de oră. După ce ajunge la temperatura camerei, filtrează lichidul şi bea-l de trei-patru ori pe zi. Schinduful dizolvă mucusul şi ajută la calmarea durerilor şi inflamaţiei.