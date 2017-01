Cele mai aşteptate filme în 2017, numai bune de văzut în familie

Sursa: www.descopera.ro Foto: Digital Spy 03.01.2017 18:37

Cinefilii se vor bucura din plin de 2017. Noul an vine cu surprize din partea caselor de producţie, mai ales în ceea ce priveşte filmele numai bune de urmărit cu întreaga familie. De la ecranizări de ultim moment ale unor poveşti celebre la continuarea unor serii de succes, 2017 se anunţă un an plin în lumea cinematografiei.



Timpul petrecut cu familia este unul preţios, de aceea el trebuie exploatat la maximum. Casele de producţie cinematografică s-au ocupat de asta şi, la anul, cinefilii au de ce să se bucure. The Guardian a realizat o trecere în revistă a celor mai aşteptate filme de urmărit în familie ale anului ce urmează să vină.



1. Frumoasa şi Bestia (Beauty and the Beast)



Se zvoneşte că va fi lansat în luna februarie la festivalul de film de la Berlin. Avându-i în rolurile principale pe Emma Watson şi Dan Stevens, dar cu actori la fel de cunoscuţi şi în rolurile secundare - Ewan McGregor, Emma Thompson sau Kevin Kline - trailerul Frumoasa şi Bestia a depăşit Fifty Shades Darker şi a ajuns pe locul al doilea în topul celor mai vizionate trailere în 24 de ore de la lansare.



2. Coco (Coco)



Anthony Gonzalez îi va da viaţă unui băieţel de 12 ani ale cărui acţiuni vor scoate la iveală un mister vechi de secole, care conduce la o adevărată reuniune de familie. Benjamin Bratt şi Gael Garcia Bernal se alătură şi ei poveştii regizate de cel care a creat „Toy Story 3”, Lee Unkrich.



3. Cruella (Cruella)



Pe internet circulă zvonuri conform cărora acest film nu va apărea în cinematografe înainte de 2018, însă există voci care spun că va fi lansat la anul, în perioada Crăciunului. Filmul o va avea în prim-plan pe înfricoşătoarea Cruella de Vil din 101 Dalmaţieni, interpretată de Emma Stone.



4. Despicable Me 3



Povestea băiatului rău, Gru, şi a creaturilor insuportabil de drăgălaşe numite minioni continuă. Este aşteptată o nouă intrare magistrală în box-office, chiar dacă nu a fost oferit niciun detaliu referitor la scenariu.



5. Paddington 2



Catalogat de mulţi drept unul dintre cele mai frumoase filme pentru copii, Paddington, lansat în 2014, a făcut senzaţie în întreaga lume şi se aşteaptă ca şi continuarea care va fi lansată anul viitor să se bucure de la fel de mult succes. Paddington, care locuieşte acum alături de familia Brown se angajează în diferite locuri în încercarea de a strânge bani pentru aniversarea de 100 de ani a mătuşii Lucy. Şi cum distribuţia îi va avea şi pe Hugh Grant şi Brendan Gleeson, Paddington 2 nu are cum să dezamăgească.



6. Femeia fantastică (Wonder Woman)



Gal Gadot revine după Batman vs. Superman în rolul unui supererou mai în vârstă, iar Chris Pine este ajutorul ei. Chiar dacă nu pare un film de văzut în familie, Femeia Fantastică îi va ţine cu sufletul la gură şi pe cei mici, dar şi pe cei mari.



7. Omul Păianjen: Întoarcerea acasă (Spider-Man: Homecoming)



Noul film din seria Omul Păianjen vine cu o distribuţie tânără, avându-i în prin-plan pe Tom Holland şi pe Zendaya, doi tineri actori de 20 de ani. dar păstrează şi actorii consacraţi - Michael Keaton în rolul Vulturului.



8. S-a născut o stea (A Star is Born)



Nimeni nu ar fi anticipat că debutul regizoral al lui Bradley Cooper o va aduce în prim-plan pe Lady Gaga, însă mulţi s-au declarat încântaţi de idee şi echipa de producţie speră la un feedback pozitiv din partea tuturor categoriilor de vârstă.