Un cântăreţ turc susţine că este tatăl biologic al celebrei interpretei britanice Adele

FOTO

Un cântăreţ turc de 52 de ani susţine că este tatăl biologic al celebrei cântăreţe britanice Adele, relatează joi directmatin.fr. Bărbatul se numeşte Mehmet Asar şi este un artist folk originar din Bodrum, oraş din sud-vestul Turciei.Într-un interviu, acesta a povestit că mama artistei, Penny Adkins, a vizitat Turcia în 1987, în timp ce acesta lucra ca şofer de taxi. "Am vizitat zonele Bodrum şi Pamukkale alături de Penny Adkins şi de prietenii săi timp de două săptămâni. (...) Ne plăceam mult atunci. Am fost împreună două săptămâni. Ea şi-a prelungit apoi vacanţa şi s-a întors în Anglia o lună mai târziu. A revenit la Bodrum de două ori şi a stat o lună", a precizat cântăreţul.

Asar susţine că i-a propus atunci să locuiască cu el în Turcia, însă Penny l-a refuzat. Cei doi au rămas în contact o perioadă după întoarcerea ei definitivă în Regatul Unit, însă legătura s-a pierdut în cele din urmă.

Pentru Mehmet Asar, există semne clare care îi confirmă paternitatea. În interviul amintit, el a povestit că după premiile Grammy de anul trecut a decis să se uite la istoria vieţii lui Adele. "Atunci când m-am interesat de familia ei, am fost şocat să aflu că mama ei era aceeaşi femeie cu care am fost împreună în urmă cu ani de zile. Femeia pe care am iubit-o era mama lui Adele; nu s-a schimbat în pofida trecerii anilor', a declarat artistul.

Asar s-a uitat apoi la mişcările şi atitudinea celei pe care o consideră fiica sa. "Când m-am uitat la mişcările lui Adele, la felul în care îşi ridică mâna în timpul concertelor, am remarcat că degetul mijlociu şi inelarul de la mâna dreaptă erau extrem de apropiate (...) la fel ca la mine. Mai mult, efectele pe care le obţine în timp ce cântă seamănă cu cele ale mele, ceea ce ar putea fi, de asemenea, ceva genetic", a povestit el.

Artistul susţine că le-a invitat pe Adele şi pe mama sa la Bodrum şi este gata să facă un test ADN dacă Adele îşi doreşte.

Într-un interviu acordat în decembrie 2015 pentru televiziunea olandeză, Adele a explicat că are origini turceşti, spaniole şi englezeşti. Tatăl oficial al Adele, Mark Evans, a părăsit-o pe mama acesteia atunci când Adele avea doi ani.