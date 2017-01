Câinii preferă să asculte melodii reggae şi soft rock, nu numai muzică clasică

Mulţi proprietari de câini ar putea crede că patrupedele lor preferă să asculte numai muzică clasică - fapt confirmat în trecut de anumite cercetări - însă un nou studiu sugerează că acestor animale nu le displac nici sonorităţile moderne.



Câinilor le place să asculte melodii din genurile soft rock sau reggae, conform unui studiu realizat recent de oamenii de ştiinţă de la Universitatea Glasgow şi de la Societatea pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Animale (SPCA) din Scoţia.



Specialiştii au descoperit că muzica reggae şi soft rock provoacă schimbări pozitive în comportamentul câinilor, iar SPCA Scoţia intenţionează să instaleze boxe în toate adăposturile sale la care se vor auzi melodii ale unor artişti precum Bob Marley şi Jon Bon Jovi.



„În general, răspunsul la diferite genuri (de muzică — n.r.) a fost divers, subliniind posibilitatea ca, la fel ca în cazul oamenilor, şi prietenii noştri canini să aibă propriile lor preferinţe muzicale”, susţine Neil Evans, profesor de psihologie integrativă la Institutul pentru Biodiversitate, Sănătate Animală şi Medicină Comparativă din cadrul Universităţii din Glasgow. „Muzica reggae şi soft rock au provocat schimbările comportamentale pozitive cele mai evidente. Unele dovezi relevate de cercetărilor efectuate pe oameni sugerează că efectul relaxant al muzicii are legătură cu aspecte ale ritmului şi al motivelor repetitive. Este posibil ca muzica reggae şi soft rock exprimă în mod vădit aceste lucruri”, a mai declarat acesta.



Cercetarea urmează unui studiu efectuat în 2015 de aceeaşi instituţie care a descoperit că muzica clasică are efect calmant asupra câinilor. În cadrul acestuia, un grup de câini a fost observat în tăcere timp de o săptămână în timp ce altul a fost expus la sonorităţi de muzică clasică. În următoarea săptămână cele două grupuri au fost schimbate, iar rezultatele au arătat că nivelurile de stres ale patrupedelor aflate în adăposturi au scăzut în mod semnificativ după ce au ascultat muzică.



„Cercetarea, care s-a desfăşurat la centrul din Dumbarton al SPCA din Scoţia, arată clar că muzica are efect asupra comportamentului unui câine”, subliniază cercetătoarea Amy Bowman, potrivit sursei citate. „Am dorit să explorăm efectele pe care le au diverse genuri de muzică şi a reieşit clar că schimbările psihologice şi comportamentale observate s-au menţinut în timpul procesului în care câinii au fost expuşi la diverse melodii”, a adăugat aceasta.



Gilly Mendes Ferreira, şefa unităţii de cercetare şi politică din cadrul SPCA Scoţia a declarat că „adăposturile din Glasgow şi din Edinburgh difuzează muzică, iar pe viitor fiecare centru va putea oferi prietenilor noştri patrupezi un playlist aprobat, cu perspectiva de a extinde această cercetare şi la alte specii pe care le avem în grijă”.



Cercetarea a fost publicată în jurnalul „Physiology and Behaviour”.