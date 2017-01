VIDEO

Un pinguin din parcul SeaWorld şi-a recapătat penele datorită unui costum termic

Un pinguin din parcul acvatic SeaWorld şi-a recuperat penajul, pe care îl pierduse din cauza vârstei înaintate, graţie unui costum termic făcut din neopren care a fost creat special pentru el de biologii de la centrul de antrenament din Orlando (SUA).



Potrivit surselor de la SeaWorld (Florida), pinguinul Wonder Twin, în vârstă de 26 de ani, din familia Adelie, a început să-şi piardă penele care îl protejează de temperaturile scăzute, din cauza bătrâneţii, fapt ce se poate întâmpla chiar şi în mediul natural, notează centrul.



Un grup de biologi din Orlando au creat un costum izotermic care poate imita penajul pinguinului, ajutându-l astfel să-şi regleze temperatura, esenţială pentru supravieţuirea sa. În plus pinguinul a urmat o terapie cu hormoni.





Cu ajutorul costumului, care i-a fost scos în decembrie, Wonder Twin a putut să-şi refacă stratul de pene şi să înceapă anul 2017 cu un nou penaj, a explicat Seaworld într-un comunicat.



De talie mică şi cu ochii mari şi albi, Wonder Twin a devenit cunoscut datorită prezenţei sale în spectacolul „Antarctica: Regatul Pinguinilor”, care îi introduce pe vizitatori în lumea rece a continentului alb şi în care pinguinul apărea îmbrăcat în costumul său de neopren.