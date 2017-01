Star Wars: A fost dezvăluit titlul următorului film din serie

Fanii seriei Star Wars mai au ceva de aşteptat până să vadă următorul film din serie, dar primul pas către acesta a fost făcut, prin dezvăluirea titlului.



Al optulea film din seria Star Wars continuă povestea consacrat deja, iar creatorii seriei au decis să dezvăluie deja numele noii pelicule, ca semn de apreciere pentru fanii seriei.



Noul film se va numi Star Wars: The Last Jedi. Pelicula este scrisă şi regizată de către Rian Johnson, fiind produsă de Kathleen Kennedy şi de Ram Berman. De asemenea, producătorii executivi ai noului film din legendara serie sunt J.J. Abrams, Jason McGatlin şi Tom Karnowski.



Dacă aşteptaţi deja să vedeţi cel de-al optulea film din seria Războiul Stelelor, mai aveţi ceva de aşteptat. Acesta va ajunge în cinema abia la sfârşitul anului, fiind disponibil pentru vizionare în data de 15 decembrie 2017. Cu toate acestea, suntem siguri că aşteptarea va merita, iar filmul se va ridica la nivelul aşteptărilor. Filmul continuă seria de lansări planificate pentru jumătatea lui decembrie, având în vedere că pelicula cu numărul 7 s-a lansat în data de 18 decembrie.



Al şaptelea film din serie, The Force Awakens, a apărut în 2015 şi a setat noi standarde pentru seria ce a debutat în 1977. Astfel, aşteptările sunt destul de ridicate şi filmul cu numărul 8 va trebui să fie cel puţin la fel de bun precum cel lansat acum aproximativ un an şi o lună.



Mark Hamill va juca rolul lui Luke Skywalker în cel de-al optulea film al seriei, în timp ce Carrie Fisher va apărea în rolul prinţesei Leia. Acesta este ultimul rol pe care Fisher îl are într-un film, având în vedere că aceasta a decedat în data de 27 decembrie 2016. Actriţa îşi terminase deja întregul rol pentru film la acea vreme.