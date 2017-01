Nominalizări fără surprize la Oscarul pentru cel mai bun rol masculin

Casey Affleck, Andrew Garfield („Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling, Viggo Mortensen („Captain Fantastic”) şi Denzel Washington („Fences”) au fost nominalizaţi marţi la premiul Oscar pentru cel mai bun rol masculin, a anunţat Academia americană de film.



Casey Affleck („Manchester by the Sea”) este laureat al Globurilor de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă, în timp ce Ryan Gosling („La La Land”) a câştigat aceeaşi distincţie la categoria comedie sau musical.



La categoria cel mai bun actor în rol secundar au fost nominalizaţi Jeff Bridges („Hell or High Water”), Mahershala Ali („Moonlight”), Lucas Hedges („Manchester by the sea”), Micahel Shannon („Nocturnal Animals”) şi Dev Patel („Lion”).