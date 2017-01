Pizza extravagantă de pe Wall Street care costă 2000 de dolari: Trufe franţuzeşti şi frunze de aur

24K Pizza costă 2000 de dolari şi este creată de Braulio Bunay, bucătarul şef de la Industry Kitchen, cunoscut pentru abordarea modernă a mâncării americane. Sursa de inspiraţie: Wall Street, New York, potrivit Gustarte Toppingul se ridică la înălţimea preţului: brânză albastră Stilton din Anglia, foie gras şi trufe din Franţa, caviar Oscietra din Marea Caspică, frunze din aur comestibil de 24k din Ecuador.Braulio Bunay, cel care a "copt" ideea ineditului preparat, relatează povestea acestei extravagante pizza: "Inspiraţia a venit din atmosfera districtului financiar new yorkez, aflat chiar lângă uşa noastră. Zona atrage oameni din toată lumea, aşa că am vrut să creez un preparat care să onoreze acest fapt. Toate ingredientele provin din zone specifice, faimoase pentru aceste produse. Am ales să transform cunoscuta pizza într-un produs de lux, pentru că oamenii nu văd de obicei bogăţia în acest fel de mâncare. Dar aici la Industry Kitchen, luăm pizza foarte în serios, de exemplu, aluatul nostru stă la dospit 48 de ore înainte de a ajunge în cuptor."10% din banii proveniţi din vânzarea 24k Pizza merg la City Harvest, centrul care furnizează mâncare nevoiaşilor din New York, precizează gustarte.ro.Clienţii trebuie să comande extravaganta pizza cu 48 de ore în avans.