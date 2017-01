Premierul britanic, Theresa May, va apărea în ediţia americană a celebrei reviste Vogue

Premierul britanic, Theresa May, va apărea în ediţia americană din luna aprilie a revistei de modă Vogue, a anunţat biroul şefei guvernului.



May a pozat pentru celebra fotografă americană Annie Leibovitz la Chequers, reşedinţa oficială din provincie a premierului britanic, la începutul acestei luni şi a acordat un interviu care va însoţi pictorialul din Vogue, a informat presa britanică.



În timp ce predecesoarea sa Margaret Thatcher a apărut în ediţia britanică a revistei, May va fi primul lider britanic din paginile ediţiei americane.

„Putem confirma că primul-ministru a realizat o şedinţă foto pentru Vogue US", a confirmat un purtător de cuvânt al biroului premierului, urmând ca materialul să apară în ediţia din luna aprilie.



Pictorialul vine în contextul în care lidera britanică, cunoscută pentru dragostea ei pentru pantofi scumpi, este de mult timp un fan al revistei.



Întrebată de BBC Radio în timpul unui interviu în 2014 ce ar alege ca item de lux dacă ar naufragia pe o insulă deşertică, May a optat pentru un abonament pe viaţă la revista Vogue.



Anul trecut, lidera britanică a fost criticată de un fost ministru pentru gusturile sale pentru îmbrăcămintea scumpă, după ce a fost fotografiată în nişte pantaloni de piele despre care presa britanică a susţinut că ar fi costat 995 de lire sterline.