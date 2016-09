Turcia va rămâne la ora de vară pe tot parcursul anului

Turcia a decis să menţină în vigoare pe tot parcursul anului regimul orei de vară, care trebuia să se încheie la sfârşitul lunii octombrie, pentru a permite cetăţenilor „să beneficieze mai mult de soare", informează France Presse.



Decizia, luată de Ministerul Energiei şi validată de guvern, a fost publicată joi în Monitorul Oficial.



Ceasurile nu vor mai fi reglate de două ori pe an, alternând între ora de iarnă şi ora de vară, pentru a permite cetăţenilor „să beneficieze mai mult de soare" în timpul zilei, potrivit textului publicat în Monitorul Oficial.



Astfel, la 30 octombrie, nu se va mai face trecerea la ora de iarnă şi Turcia va fi cu trei ore înainte faţă de ora medie Greenwich (GMT) pe tot parcursul anului.



Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), autoproclamată, a anunţat că acelaşi sistem se va aplica şi pe teritoriul său.



Trecerea de la ora de iarnă (de la sfârşitul lunii octombrie până la sfârşitul lunii martie) la ora de vară (începutul lunii aprilie până la sfârşitul lunii octombrie), instaurată în multe ţări, constă în reglarea ceasurilor cu o oră în plus sau în minus faţă de fusul orar. Acest sistem are ca scop realizarea de economii de energie, făcând să coincidă orele de activitate cu cele în care este soare pentru a limita utilizarea luminii artificiale.