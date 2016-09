Pisicilor le place să muncească pentru mâncare

Pisicile care petrec mult timp în casă se pot plictisi de bolurile generoase cu mâncare, care sunt mereu accesibile şi care pot crea obezitate sau alte probleme de sănătate felinelor. Acest lucru este relativ uşor de rezolvat cu ajutorul puzzle-urilor cu mâncare, potrivit unui studiu citat de Live Science.



Astfel de puzzle-uri le pot face pe felinele de apartament să muncească pentru mâncare. Dispozitivele sunt uşor de realizat — mâncarea uscată poate fi pusă, spre exemplu, într-o cutie închisă şi golită de iaurt, în care se face o gaură astfel încât pisica să trebuiască s-o rostogolească pentru ca recompensele să cadă.



Pisicile cărora li se dau astfel de puzzle-uri tind să fie mai suple şi mai fericite, au concluzionat oamenii de ştiinţă. În plus, ele au mai puţine probleme de comportament, cum ar fi agresivitatea sau linsul blănii în exces, în comparaţie cu felinele de companie care au boluri cu mâncare obişnuite.



„Puzzle-urile pentru mâncare le oferă pisicilor ocazia să facă mişcare şi le stimulează mintea”, a declarat coautoarea studiului, Mikel Delgado, din cadrul Universităţii Berkeley din California, care este şi consultant în comportamentul pisicilor în International Association of Animal Behavior Consultants. „Ca animale de pradă, pisicile vor munci pentru hrană toată ziua dacă nu li se va pune la dispoziţie un bol cu mâncare”, a mai spus aceasta.



Pisicile sunt prădători care consumă cantităţi mici de hrană pe tot parcursul zilei atunci când se află în sălbăticie, a mai explicat cercetătoarea. Însă, dacă trăiesc închise în casă acestea nu mai sunt nevoite să vâneze şi astfel au risc crescut de obezitate, diabet de tipul 2, probleme ale articulaţiilor şi afecţiuni urinare.



Delgado a declarat că în cadrul studiului la care a participat alături de colegii săi au fost analizate 30 de cazuri în care puzzle-urile cu mâncare au ajutat felinele. Spre exemplu, un motan în vârstă de 8 ani, obez, a pierdut 20% din greutate într-un an.



Cercetătoarea a mai spus că aceste jucării cu recompense au funcţionat atât la pisicile mici cât şi la cele adulte, dar şi la feline cu doar trei picioare sau nevăzătoare.



Puzzle-urile cu mâncare trebuie să fie mereu provocatoare, a mai spus Delgado. „Nimeni nu vrea să rezolve acelaşi puzzle de mai multe ori. Aşa că oferiţi-i pisicii o varietate de probleme de rezolvat. Puzzle-urile multiple sunt bune”, a explicat aceasta. Studiul a fost publicat în numărul din septembrie al Journal of Feline Medicine and Surgery.