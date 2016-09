Omul vinovat pentru moartea a 70 de milioane de oameni

La 9 septembrie 1976 a încetat din viaţă Mao Zedong, preşedinte al Chinei în perioada 1949-1959. În 1966 a iniţiat aşa zisa „revoluţie culturală", o direcţie politică dură (maoism), caracterizată prin voluntarism şi cultul personalităţii (n. 26 decembrie 1893)



Mao Zedong a fost revoluţionarul, ideologul si liderul Partidului Comunist Chinez, care a pus bazele Republicii Populare Chineze. În urma războiului civil din 1949, Partidul Comunist Chinez, sub conducerea lui Mao Zedong, a preluat puterea in China.



Mao a instaurat o dictatură sângeroasă, zeci de milioane de chinezi fiind ucişi în timpul conducerii sale. Contribuţiile aduse teoriei marxist-leniniste, strategiile militare şi politicile comuniste dezvoltate de liderul chinez sunt cunoscute sub numele de „maoism".



Mao rămâne o figură controversată, fiind aspru criticat, pe plan internaţional, datorită genocidului din timpul Revoluţiei Culturale, dar încă apreciat, inclusiv astăzi, în China, pentru rolul pe care l-a avut în formarea Chinei moderne.



Regimul şi acţiunile politice ale lui Zedong, din 1949 şi până în 1976, când a decedat, sunt - totuşi - direct responsabile de moartea a 50 până la 70 de milioane de cinezi. Atunci când Deng Xiaoping a preluat puterea, în 1978, multe politici maoiste au fost abandonate în favoarea reformelor economice, trend accentuat în special de actualul lider chinez Hu Jintao.