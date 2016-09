Usher a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Cântăreţul american de R&B Usher a primit, miercuri, o stea pe Hollywood Walk of Fame, ocazie cu care le-a cerut în glumă fanilor să vină în mod regulat la ea pentru a o face să strălucească.



La ceremonie au fost prezenţi muzicienii americani Stevie Wonder şi will.i.am, liderul formaţiei Black Eyed Peas, precum şi producătorul american Harvey Weinstein.



„Vă datorez vouă, tuturor, faptul că sunt astăzi aici. Mulţumită vouă această stea va străluci aici şi vă las — este responsabilitatea voastră — să veniţi aici de câte ori aveţi ocazia să faceţi ca steaua mea să strălucească”, a glumit Usher, care a primit steaua cu numărul 2.588.



Cântăreţul în vârstă de 37 de ani a câştigat opt premii Grammy şi a vândut un total de mai mult de 65 de milioane de albume. Printre piesele sale se numără „Can U Get Wit It'', „U Remind Me'' sau „U Don't Have To Call''.



Prima stea de pe celebrul bulevard al celebrităţilor din Hollywood a fost primită de actriţa americană Joanne Woodward la 15 august 1958.