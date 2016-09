Forbes: Gisele Bündchen rămâne cel mai bine plătit top model din lume

06.09.2016

Deşi în vârstă de 36 de ani, Gisele Bündchen este în continuare cel mai bine plătit top model din lume, cu 27 de milioane de euro încasaţi anul acesta, potrivit clasamentului pe 2016 al celor mai bine plătite celebrităţi, realizat de revista Forbes şi dat publicităţii recent.



Top modelul brazilian este urmat însă îndeaproape de alte vedete, precum Kendall Jenner şi Gigi Hadid, care au cucerit un loc în topul Forbes, mai ales datorită popularităţii lor pe reţelele de socializare, relatează ''ABC''.



Gisele, care ocupă primul loc în topul modelelor celor mai bine plătite din 2002, câştigă mulţi bani şi datorită contractelor sale cu Chanel, Carolina Herrera şi Pantene, precum şi din publicitatea pentru încălţămintea Arezzo şi pentru canalul SkyTV din Brazilia natală. În plus, Gisele are propria marcă de lenjerie şi produse de îngrijire a pielii care îi completează veniturile.



Adriana Lima, "îngeraş" la Victoria's Secret, s-a clasat pe locul doi cu un venit de 9,3 milioane de euro. Top modelul, în afară de a defila pentru o firmă de lenjerie, a fost prezent la săptămânile de modă internaţionale cele mai importante precum cea de la Milano şi Paris şi este de asemenea imaginea Calzedonia.



Chiar dacă nu se plasează în fruntea listei, Kendall Jenner este marea câştigătoare a anului cu o creştere a veniturilor de 150%, ocupând locul al treilea. Cu un câştig de 8,9 milioane de euro obţinuţi într-un an, Jenner este top modelul cu cei mai mulţi followeri pe Instagram, 64,4 de milioane, şi are contracte de multe milioane cu firme ca Estée Lauder sau Calvin Klein.



Sora lui Kim Kardashian împarte locul trei cu Karlie Kloss, care şi-a dublat câştigurile faţă de 2015 şi a devenit top modelul cu cele mai multe campanii publicitare, 18 în total, inclusiv pentru Express, L'Oréal şi Swarovski.