Pop diva Beyonce împlineşte 35 de ani

Cântăreaţa R&B şi actriţa americană Beyoncé, (nume complet Beyoncé Giselle Knowles-Carter) s-a născut la 4 septembrie 1981 în Houston, Texas şi a început cariera la 7 ani, sub îndrumarea tatălui său, producătorul Matthew Knowles. Unindu-şi forţele cu verişoara sa Kelly Rowland, şi alături LeToya Luckett şi LaTavia Roberson, Beyoncé a format, cu ajutorul tatălui său, grupul Destiny's Child, în 1990.



Până la jumătatea anilor '90, grupul nu înregistrase vreun succes notabil. Lucrurile aveau să se schimbe din 1997, când a înregistrat piesa „Killing Time”, care a făcut parte din coloana sonoră a filmului „Men in Black”. La scurt timp, Destiny's Child a înregistrat primul album, cu acelaşi titlu, ce s-a vândut în câteva milioane de exemplare, obţinând şi câteva discuri de platină. Dacă acest album s-a vândut în peste 800.000 de exemplare numai pe teritoriul american, următoarea creaţie discografică a trupei, „The Writing's on the Wall”, lansată în iulie 1999, a vândut aproximativ 6.500.000 de unităţi. La rândul său, albumul „Survivor”, lansat în mai 2001, a convins 4.300.000 de americani să îl cumpere.



Chiar dacă era o trupă care promitea, aceasta s-a destrămat pe neaşteptate. Beyoncé a început să experimenteze actoria, apărând în versiunea modernă a operei „Carmen”, produsă, în 2001, de MTV. După aceasta, a fost distribuită în filmul „Austin Powers in Goldmember”. A obţinut aprecieri pentru interpretarea sa în rolul „Foxxy Cleopatra”. Datorită acestui succes, a fost distribuită, în 2003, în filmul „The Fighting Temptations”.



În iunie 2003, a fost lansat primul album de studio al solistei, „Dangerously in Love”, album pentru care artista a fost premiată cu cinci trofee Grammy, în 2004. La trei ani de la încetarea activităţii de grup, Beyoncé s-a reunit cu Rowland şi Michelle Williams, aceasta din urmă activând în formaţie din 1999, pentru a începe înregistrările unui nou album. Materialul, intitulat „Destiny Fulfilled”, a fost lansat în noiembrie 2004, fiind precedat de promovarea discului single „Lose My Breath”, devenit un succes la nivel global, ocupând prima poziţie în ierarhia mondială timp de 11 săptămâni consecutive.



În 2005, Beyoncé a început filmările pentru „Dreamgirls”, peliculă care a influenţat conceptul următorului material discografic de studio „B'Day” şi care i-a adus două nominalizări la Globurile de Aur. Al treilea cântec ce a beneficiat de promovare, „Irreplaceable”, a devenit cel mai de succes single al albumului. La câteva luni distanţă, lanţurile de magazine au început distribuirea unei ediţii reeditate a materialului „B'Day”, care a inclus o serie de compoziţii necunoscute anterior, o serie de înregistrări în limba spaniolă şi un duet cu Shakira, „Beautiful Liar”. Piesa a devenit un succes pentru ambele artiste, ajungând pe locul 1 în treizeci şi două de ţări. Pentru album, Beyoncé a fost recompensată şi cu un premiu Grammy, în 2007.



Albumul, intitulat „I Am... Sasha Fierce”, a fost lansat în Statele Unite ale Americii în noiembrie 2008. Concomitent, Beyoncé a colaborat cu Lady GaGa, cele două realizând piesa „Telephone”, care a devenit un nou succes pentru ambele interprete, ocupând prima poziţie într-o serie de clasamente importante. Pentru albumul „I Am... Sasha Fierce”, Beyoncé a fost răsplătită cu o serie de trofee, dar şi cu zece nominalizări pentru Premiile Grammy din 2010, dintre care a ridicat un total de şase statuete. La 21 aprilie 2011, a fost lansată piesa „Run the World (Girls)” ca prim single al celui de al patrulea album de studio al artistei, numit sugestiv „4”.



La 13 decembrie 2013, artista şi-a lansat cel de-al cincilea album solo, intitulat simplu „Beyoncé”. Tot în 2013, artista a jucat şi în filmele „Life is but a Dream” şi „Epic”.



În 2002, Beyoncé a început o relaţie cu rapperul Jay-Z, cu care a colaborat de mai multe ori. În urma acestor colaborări au rezultat adevărate succese.



În 2014, revista Forbes a declarat-o pe Beyoncé „cea mai influentă celebritate”. La 23 aprilie 2015, Beyoncé a lansat albumul „Lemonade”, care a debutat pe locul întâi în clasamentul US Billboard 200.



În 27 aprilie 2016, Beyonce a pornit într-un turneu mondial — „The Formation World Tour” — care se va încheia la 2 octombrie.