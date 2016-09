Salonul Auto de la Paris şi-a deschis uşile pentru presă

FOTO

Complexul Paris Expo Porte de Versailles şi-a deschis uşile pentru mass-media, iar anul acesta va găzdui peste 80 de premiere. Am ales 10 premiere pe care le considerăm relevante pentru piaţa românească.Pe primul loc avem, evident, noua gamă Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan şi Logan MCV. La Paris, constructorul autohton va prezenta o restilizare a actualei game, una care include şi un upgrade la interior.Apoi, într-o ordine total aleatorie, avem următoarele premiere care ne-au atras atenţia.Citroën îşi respectă evenimen­tul naţional şi aduce noua generaţie C3 la Paris. Un model care afişează noul limbaj de design, la care adăugăm, evident, airbump. Mo­torizările pe benzină vor fi în trei cilindri cu putere de la 68 CP până la 110 CP, iar cele diesel acoperă intervalul 75-100 CP.O nouă generaţie Honda Civic este un eveniment, iar acum vorbim despre a zecea generaţie. Civic va creşte în dimensiuni, va abandona linia clasică de hatchback în favoarea uneia ce aminteşte de un fastback sau coupé cu 5 uşi. Noua generaţie este construită pe o platformă nouă şi promite calităţi dinamice de top în segmentul compact. Şi interiorul este nou, Honda promiţând un sistem infotainment de ultimă generaţie, care dispune şi de Apple CarPlay şi Android Auto. Civic vine şi cu o nouă generaţie de motoare, VTEC Turbo, de 1 şi 1.5 litri. Versiunea de 1 litru va dezvolta 129 CP şi 200 Nm, iar cea de 1.5 litri va oferi 182 CP şi 240 Nm.A treia gene­raţie Hyundai i30 va sosi şi ea la Paris. Ce repede trece timpul, în 2007 făceam cunoştinţă cu prima generaţie. Hyundai a progresat enorm, iar noua generaţie este desenată ca o familie de mo­de­le. i30, proiec­tat, desenat şi dezvoltat în Europa, va fi mode­lul care va introduce şi primul hothatch veritabil al celor de la Hyundai, versiunea i30 N. Va fi un model care va avea în echiparea de bază sau pe lista de opţionale cam toate sistemele electro­nice de asistenţă. Motorizările pe benzină vor fi de 1 şi 1.4 litri cu puteri de la 100 CP până la 140 CP. Va exista o singură motorizare diesel de 1.6 litri în trei versiuni de putere: 95, 110 şi 136 CP.Land Rover Discovery 5 va fi prezentat în premieră la Pa­ris, dar vorbim despre a treia generaţie. Pentru moment, cunoaştem foarte puţine detalii. Modelul e poziţionat deasupra lui Discovery Sport, care îl înlocuieşte pe Freelander. Noua generaţie Discovery va fi construită pe aceeaşi platformă cu modelele Range Rover, gama de propulsoare fiind aceeaşi. Divizia specială SVX promite să dezvolte şi să ofere o versiune extremă pentru fanii off-road.Mercedes-Benz mai atacă o nişă cu E Class All-Terrain, constructorul german intrând pe teritoriul Audi A6 Allroad şi Volvo XC70 CrossCountry. Principalul atu al noului E-Class All-Terrain, comparativ cu un E-Class T Modell, este garda la sol variabilă, de la 12,1 cm la 15,6 cm. Pentru moment, noul crossover Mercedes-Benz este oferit cu o singură motorizare diesel. E 220 d 4Matic ascunde sub capotă un diesel de 2 litri care dezvoltă 194 CP la 3.800 rpm şi un cuplu motor de 400 Nm între 1.600 şi 2.800 rpm. După debut va fi oferită şi o motorizare cu 6 cilindri. Ambele modele vor fi echipate standard cu noua cutie automată cu 9 trepte 9G-TRONIC.A cincea generaţie Nissan Micra va debuta la Paris. Este un nou început pentru micuţa japoneză. Micra va împrumuta designul de la conceptul Sway prezentat de Nissan anul trecut. Una dintre premierele importante de la Paris.Despre Skoda Kodiaq probabil ştiţi destule. Nu mai este o aşa mare noutate, a fost prezentată cu ceva vreme înaintea Salonului, dar este relevantă pentru piaţa românească. A venit vremea ca platforma folosită pentru Touareg şi Q7 să mai primească o declina­re. Un SUV care pune accent pe latura practică, un model cu portbagaj de 720 litri, tracţiune integrală, dar unul care nu inhibă prin dimensiuni, fiind doar cu 40 mm mai lung decât Skoda Octavia.Peugeot 5008 renunţă la hainele de MPV şi le îmbracă pe cele de SUV. O opţiune logică, firească, în condiţiile în care SUV-urile sunt segmentul cu cele mai bune vânzări după modelele de clasă B şi C. Practic, păstrăm numele, dar în rest totul este nou. Un model mai lung cu 16,5 cm, mai lat cu 11 cm. Un SUV cu trei rânduri de scaune. Mai multe detalii de la faţa locului.Renault Alaskan este alternativa franceză la Nissan Navara. Constructorul francez atacă un nou segment, folosind experienţa partenerilor de alianţă de la Nissan.