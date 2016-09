Brad Pitt a lipsit de la o premieră pentru a se concentra pe situaţia familială

Brad Pitt, aflat în plin divorţ de Angelina Jolie, a anulat apariţia la vizionarea a documentarului lui Terrence Malick, „Voyage of Time”, invocând faptul că în această perioadă se concentrează pe „situaţia familială”.



Actorul în vârstă de 52 de ani, unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood, trebuia să ia parte la premiera de la Centrul californian de Ştiinţe din Los Angeles pentru a urmări o peliculă de 40 de minute despre originea lumii, pe care apare vocea sa, alături de cea a actriţei Cate Blanchett.



„Filmul „Voyage of Time” este experimental incredibil şi unic pentru copii şi familiile lor, care povesteşte originea timpurilor. Sunt foarte recunoscător să fac parte dintr-un proiect atât de fascinant şi educativ, însă în acest moment mă concentrez pe situaţia mea familială”, a transmis vedeta într-un comunicat.



Pitt a mai colaborat cu Terrence Malick la „The tree of life”, în care a interpretat rolul unui tată violent.



Angelina Jolie, în vârstă de 41 de ani, a cerut divorţul de Pitt la 19 septembrie, invocând diferende ireconciliabile şi a cerut custodia celor şase copii ai cuplului. Cei doi sunt căsătoriţi de doi ani, însă au o relaţie din 2004.