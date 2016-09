TOP CINEMA: Westernul „The Magnificent Seven” se clasează în fruntea box office-ului nord-american

Westernul „The Magnificent Seven”, remake al filmului din 1961, a avut un demaraj vertiginos urcând în fruntea box office-ului nord-american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de agenţia de specialitate Exhibitor Relations.



În regia lui Antoine Fuqua, această nouă versiune este protagonizată de Denzel Washington, în rolul unui vânător de recompense, care angajează un grup de mercenari (Chris Pratt, Ethan Hawke) pentru a proteja o mică localitate din Vestul Sălbatic de un industriaş corupt.





Filmul se bazează pe versiunea realizată de John Sturges care s-a inspirat la rândul său din ecranizarea „Cei şapte samurai” a japonezului Akira Kurosawa, şi a avut încasări la premiera din acest weekend de 35 de milioane de dolari.



Filmul de animaţie „Storks”, care mizează pe vocile lui Jennifer Aniston, Ty Burrell şi Andy Samberg, şi care reia subiectul potrivit cărora berzele aduc pe lume copiii, s-a clasat pe locul doi cu încasări de 21,8 de milioane de dolari.





„Sully”, filmul lui Clint Eastwood despre pilotul erou care a aşezat avionul său Airbus A320 pe apele râului Hudson, în 2009 la New York, coboară pe locul trei cu, după ce a condus trei săptămâni la rând box office-ul.





Acest biopic, al cărui personaj principal Chesley Sullenberger este jucat de Tom Hanks, a obţinut 13,8 milioane de dolari în acest weekend (92,4 de milioane în trei săptămâni).



„Bridget Jones Baby”, cu Renée Zellweger şi Patrick Dempsey în rolurile principale, a obţinut 4,5 milioane de dolari şi s-a clasat pe locul patru pentru al doilea său weekend. Această comedie romantică relatează viaţa unei femei celibatare în vârstă de 40 de ani care după ce se întâlneşte simultan cu doi bărbaţi descoperă că este însărcinată fără să ştie cine este tatăl. Filmul a avut încasări de 16,5 milioane de dolari în total.



„Snowden”, thriller-ul lui Oliver Stone cu Joseph Gordon-Levitt în rolul principal, ocupă locul cinci cu 4,1 milioane de dolari în al doilea său weekend consecutiv, acumulând în total 15,1 milioane de dolari. Filmul prezintă cruciada lui Edward Snowden, fost analist al NSA refugiat în Rusia, împotriva amestecului agenţilor instituţiei în viaţa privată a cetăţenilor.



În partea a doua a topului s-au clasat:



6. Filmul horror „Blair Witch”, al treilea episod al seriei, la 17 ani după lansarea primului „Projet Blair Witch”, cu încasări de 3,9 milioane de dolari pentru al doilea weekend pe ecrane (16,1 milioane în total);



7. Filmul de groază „Don't Breathe” cade pe locul şapte cu 3,8 de milioane de dolari (81,1 milioane în total);



8. „Suicide Squad”, cu Will Smith şi Jared Leto, ajunge pe opt cu 3,1 milioane de dolari ( 318,1 milioane în total);



9. „When the Bough Breaks”, thriller cu buget modest care a avut încasări de 2,5 de milioane de dolari (26,6 de milioane în total), despre un cuplu care nu poate avea copii şi recurge la o mamă surogat, se clasează pe penultimul lor;



10. „Kubo and the Two Strings”, un amestec de animaţie („stop motion”) şi numerică, încheie clasamentul cu 1,1 milioane de dolari (46 milioane de dolari în şase săptămâni).