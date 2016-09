Fiul unui miliardar chinez i-a cumpărat câinelui său şapte telefoane iPhone 7

FOTO

Fiul celui mai bogat chinez îşi răsfaţă căţelul cu daruri inedite. Waing Sicong i-a lua patrupedului său şapte smartphone-uri iPhone 7, iar apoi a realizat mai multe fotografii pe care le-a postat pe contul de Weibo, reţeaua de socializare chineză, scrie BusinessInsider. Coco, aşa cum este botezat căţelul, se poate considera cel mai răsfăţat animal din lume. Stăpânul său, Wang Sicong, în vârstă de 28 de ani, i-a făcut un dar la care unii dor visează. I-a cumpărat nu unul, ci şapte iPhone 7, produse lansate recent de Apple la un preţ destul de piperat – aproximativ 800 de lire telefonul.La câţi bani are, Wang Sicong îşi permite cu siguranţă să facă aceste achiziţii. Tatăl său este cel mai bogat om din China. Wang Jianlin are o avere estimată la 30 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Nici fiul său nu o duce prea rău. Wang Sigong are deja o avere de 430 de milioane de dolari, iar căţelul său profită din plin de aceasta. Anterior, tânărul i-a cumpărat patrupedului două ceasuri inteligente Apple Watch.