Jackie Chan va primi un Oscar onorific pentru întreaga carieră cinematografică

Actorul Jackie Chan va primi din partea Academiei americane de Film un premiu Oscar onorific pentru întreaga carieră cinematografică, în cadrul ceremoniei Governors Awards 2016, în care vor mai fi premiaţi regizorul de documentare Frederick Wiseman, editorul de film Anne V. Coates şi directorul de casting Lynm Stalmaster.



Toţi patru vor primi Oscaruri onorifice, Academia americană de Film optând să nu decerneze în acest an şi premiile Irving Thalberg (pentru producţie de film) şi respectiv Jean Hersholt pentru activităţi umanitare.



Laureaţii au fost aleşi marţi noapte de membri din Consiliul Guvernatorilor din cadrul Academiei, însă anunţul nu a fost făcut public decât după ce toţi cei patru laureaţi au fost anunţaţi în prealabil.



„După ce şi-a făcut debutul în lumea filmului la vârsta de 8 ani, (Jackie) Chan s-a folosit de pregătirea pe care a făcut-o de mic cu Opera din Beijing pentru a-şi propulsa cariera la nivel internaţional. El a jucat şi de multe ori a scris scenariile, a regizat şi a produs peste 30 de filme de arte marţiale la Hong Kong, oraşul său de origine, fascinând audienţele prin calităţile sale atletice excepţionale, curajoasele şi inventivele sale cascadorii şi uriaşul său farmec personal”, conform comunicatului Academiei de Film care însoţeşte acest anunţ.



„De la (filmul) „Rumble in the Bronx”, din 1996, Jackie Chan a cunoscut succesul internaţional cu filme precum „Rush Hour”, „Shanghai Noon”, „Shanghai Knights”, „Around the World in 80 Days”, „The Karate Kid” sau „Kung Fu Panda”", se mai precizează în comunicat.



Laureaţii vor fi premiaţi cu ocazia Galei anuale Governors Awards ce se va desfăşura la 12 noiembrie la Los Angeles.



Pentru o lungă perioadă de timp, Oscarurile onorifice au fost decernate cu ocazia galelor Oscar, însă din 2009, după numeroasele plângeri cu privire la faptul că galele Oscar durează şi aşa prea mult, Academia a luat decizia de a muta aceste premii onorifice în cadrul unei gale separate, netelevizate, ce este organizată toamna.