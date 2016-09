Actriţa Salma Hayek împlineşte 50 de ani

Sursa: jurnal.md Foto: ew.com 02.09.2016 12:36

Celebra actriţă Salma Hayek împlineşte astăzi 50 de ani. Ea este fiica unei soliste de operă şi a unui director de companie petrolieră.



Salma Hayek şi-a făcut debutul în film la vârsta de 23 de ani cu rolul Teresa în telenovela omonimă din anul 1989, care i-a adus un succes uriaş, făcând-o vedetă în Mexic. S-a mutat la Los Angeles pentru a studia actoria cu Stella Adler.



Renumita actriţă a avut roluri în peste 60 de producţii cinematografice şi de televiziune. Salma este cunoscută şi graţie personajului feminin principal din filmul Desperado, în care a jucat alături de Antonio Banderas.



Actriţa a mai şi jucat şi în filmele Mi Vida Loca, Roadracers, El Callejón de los Milagros, Fair Game, Four Rooms, Follow Me Home, Fled, Breaking Up, Sistole Diastole, The Velocity of Gary, La Gran Vida, V-Day: Until the Violence Stops, After the Sunset, Lonely Hearts, Across the Universe, etc.



Salma Hayek este deţinătoarea a şapte premii Oscar şi a fost nominalizată de 21 de ori la festivaluri de film, conform cinemagia.ro.