Carla's Dreams a câştigat cele mai multe premii la Media Music Awards din România

Sursa: jurnal.md Foto: infomusic.ro 16.09.2016 11:45

Formaţia Carla's Dreams a câştigat cele mai multe premii - şapte, joi seara, la gala Media Music Awards, care a strâns 40.000 de fani în Piaţa Mare din Sibiu.



Formaţia din Republica Moldova a reuşit să obţină premiul pentru Cel mai bun grup, Cel mai dorit artist, patru premii pentru hit-ul „Te rog” (Cel mai bun cântec, Cel mai bun videoclip, Premiul Media Forest, Hitul iernii) şi premiul Best YouTube pentru piesa „Sub pielea mea”.







Timp de cinci ore, miile de fani au aplaudat şi cântat alături de 31 de vedete care au urcat pe scena Media Music Awards din centrul istoric al Sibiului. Printre spectatori s-a numărat şi Carmen Iohannis, soţia preşedintelui României.



Gala Media Music Awards este considerată al doilea eveniment al anului în România după festivalul Untold, de la Cluj.



Lista integrală a câştigătorilor Media Music Awards 2016:



Fastest Nr.1 – Andra feat. Cabron – Niciodată să nu spui niciodată

Best Featuring – Delia & Deepcentral – Gura ta

Fans Like Award – Andra

Kiss FM Award – What’s up – Bine

Most Wanted Artist (Cel mai votat artist) – Carla’s Dreams

Best New Artist – Mihail

Media Forest Award (Cea mai îndelungă staţionare pe primul loc) – Carla’s Dreams – Te rog

Best Male – Smiley

Best Video – Carla’s Dreams – Te rog

Best Female – Andra

Best Song (Cea mai difuzată melodie) – Carla’s Dreams – Te rog

Best Label – Cat Music

Best Group – Carla’s Dreams

Best YouTube – Carla’s Dreams – Sub pielea mea

Winter Hit – Carla’s Dreams – Te rog

Spring Hit – Delia & Deepcentral – Gura ta

Best Fan – Florin Scrob

Summer Hit – Vescan feat. Florin Ristei – Las-o