VIDEO: Carla’s Dreams, despre fotografiile care au ajuns în presa din Rusia

Trupa Carla’s Dreams, invitată în această dimineaţă la postul de radio de la Bucureşti, Europa FM, a vorbit despre fotografiile care au ajuns în presa din Rusia.Jurnaliştii ruşi au stat la pândă şi susţin că au reuşit să-i surprindă pe artişti fără măşti, publicând fotografiile în presă.Solistul Carla’s Dreams a venit cu lămuriri în ceea ce priveşte „demascarea” membrilor trupei.„Fotografiile sunt calitative. E interesant, un pic ilegal, călduţ, dar totuşi pe alături. Noi vrem să transmitem foarte clar un mesaj: dacă totul a început cu You can’t catch me („Nu poţi să mă prinzi”), după asta s-a transformat în Catch me if you can („Prinde-mă dacă poţi”) şi acum trebuie să se transforme în You don’t need to do this („Nu trebuie să faci asta”)”, a explicat solistul Carla’s Dreams, potrivit Europafm.ro